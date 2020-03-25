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До 7 лет тюрьмы: Госдума намерена ужесточить наказание за нарушение карантина из-за коронавируса

25 марта 2020, 12:30  •  96 • В России
В Госдуму внесён проект закона об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Законопроект планируют позднее дополнить санкциями за распространение фейков о заболевании. Также в парламенте предложили освободить граждан от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за распространения заболевания. Кроме того, правительство постановило выделить Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса, а столичный Депздрав утвердил регламент работы медицинских организаций по части оказания помощи заболевшим COVID-19. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в стране зафиксировано уже 658 случаев заболевания в 55 регионах.
 
РИА Новости © Алексей Филиппов
 

В Госдуму внесён проект закона об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.

Изменения предлагается внести в статью 236 УК РФ. Согласно документу, несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, будет грозить лишением свободы на срок до 7 лет.

Также депутат Павел Крашенинников отметил, что ко второму чтению законопроект будет дополнен санкциями за распространение ложных сведений о коронавирусе.

Кроме того, в Госдуме предложили освободить российских граждан от коммунальных платежей на время карантинных мер. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, соответствующее предложение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. 

В письме депутат отметил, что, помимо общего сокращения доходов, работникам приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги, которые образуются в результате длительного пребывания дома. 

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — приводит РИА Новости выдержку из письма.

По мнению парламентария, такая мера должна быть введена до окончания особого режима по коронавирусу.

В свою очередь, кабмин постановил выделить Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики заболевания. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. 

«Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда
правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 400 000 тыс. рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Помимо этого, департамент здравоохранения Москвы утвердил регламент работы медицинских организаций с 23 по 30 марта в части оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Так, в этот период обязательная госпитализация предписана пациентам, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме. То есть выявлено два клинических симптома на фоне лихорадки: температура тела выше 38,5 °С; частота дыхательных движений более 30; уровень насыщенности крови кислородом (SpO2) менее 93%.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Также в больницу доставят лиц старше 65 лет, беременных, пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких. Они входят в так называемую группу риска, их госпитализируют, даже если болезнь протекает в лёгкой форме.

При этом пациента оставят на дому для лечения, если у него фиксируется свободное дыхание, а температура тела не превышает 38,5 °С. Таким больным будут назначаться специальные лекарственные препараты (лопинавир и ритонавир), патогенетическое лечение и симптоматическая терапия.

«Пациент считается выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов», — говорится в документе.

Напомним, ранее, 24 марта, правительство России поручило властям регионов приостановить деятельность кинотеатров, ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах, барах и в иных аналогичных объектах.

Тем временем РЖД приняла решение сократить частоту курсирования поездов по России и отменить некоторые из них в связи со снижением пассажиропотока на фоне распространения коронавируса. 

В свою очередь, Московский метрополитен сообщил, что продезинфицировал 150 км тоннелей за неделю.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в стране зафиксировано уже 658 случаев заболевания в 55 регионах. При этом число новых случаев коронавируса в РФ за сутки возросло на 163, из них 120 отмечены в Москве. В то же время Голикова отметила, что ситуация с заболеванием находится на контроле. Она добавила, что две лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге с 25 марта приступят к тестированию на коронавирус.

Первый человек с подозрением на коронавирус был зарегистрирован в Бурятии. Также заболевание подтвердили у четырёх человек в Челябинской области, второй случай заболевания обнаружили на Ставрополье.

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения вируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев.

Как ранее сообщал на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы в посёлке Коммунарка Денис Проценко, там сейчас находятся порядка 380 пациентов, у 104 из них тест на коронавирус положительный.

Накануне больницу в Коммунарке посетил президент Владимир Путин. Глава государства осмотрел медцентр в жёлтом защитном комбинезоне, а также поговорил с главврачом медучреждения Денисом Проценко и отметил эффективную и слаженную работу в больнице.

Позднее, в ходе совещания с правительством о мерах по борьбе с коронавирусом, Владимир Путин подчеркнул, что получает ежедневный отчёт о происходящем.

«Правительство занимается этим, занимается практически в ежедневном режиме, Михаил Владимирович (Мишустин. — RT) мне в ежедневном режиме докладывает об этом», — указал Путин.

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