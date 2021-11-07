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До 5 января 2022 года: суд арестовал подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

07 ноября 2021, 21:15  •  109 • В России
Щербинский районный суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Ранее Следственный комитет предъявил им обвинение. В ведомстве уточнили, что по факту инцидента открыто дело о покушении на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.
 
Instagram © Прокуратура города Москвы
 

Щербинский районный суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу трёх братьев Гасановых и Араза Мусаева на срок до 5 января 2022 года», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение всем задержанным. 

В ведомстве уточнили, что фигуранты — молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего).  

«Как сообщалось ранее, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребёнок, и подвергли их избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка», — подчеркнули в ведомстве.

В СК также сообщили, что в рамках расследования дела были назначены судебные экспертизы, а также изучаются характеристики задержанных, в том числе проверяется их причастность к совершению других преступлений.  

Напомним, запись инцидента появилась в СМИ утром 5 ноября. На видео попал фрагмент конфликта, в ходе которого группа людей напала на мужчину с маленьким ребёнком.

Как сообщили в прокуратуре, оказавшемуся на месте нападения ребёнку четыре года, он был на улице со своим отцом и его другом. По словам отца мальчика, один из нападавших ударил ребёнка по щеке. Также мужчина заявил, что у одного из участников драки был предмет, похожий на нож. По его словам, инцидент спровоцировал один из напавших, проявив агрессию по отношению к ребёнку.

«Получилось, что его как-то задели, причём специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься», — рассказал он на записи, опубликованной МВД.

Как ранее сообщал RT очевидец драки, в ходе конфликта пострадавший мужчина предложил напавшим побороться один на один, однако на него напала вся группа.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако после появления в СМИ информации о том, что у нападавших был нож, глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия задержанных на более тяжёлую статью — покушение на убийство.

Адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко сообщил РИА Новости, что молодые люди признали свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство. 

В МВД ранее уточнили, что среди задержанных оказались трое граждан России и один уроженец ближнего зарубежья.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» уточнил, что один из мужчин прибыл в Россию из Азербайджана. По его словам, трое фигурантов получили российское гражданство более девяти лет назад. Он добавил, что трое задержанных имели официальное место работы в Москве, они были разнорабочими.

Васенин также обратил внимание, что сеть камер видеонаблюдения в столице способствует выявлению и пресечению подобных случаев правонарушений.

«Если говорить про характер таких преступлений, они становятся сразу же известны СМИ, на них очень часто обращают внимание, поэтому может быть и складывается впечатление, что их много. На самом деле, если анализировать тот же Троицкий Новомосковский округ, всплеска преступности на сегодняшний момент там нет», — отметил он.

Массовая драка в Домодедове

В воскресенье, 7 ноября, столичная полиция сообщила о проведении проверки после публикации в сети видеозаписи массовой драки в Домодедове.

Как отмечают пользователи соцсетей, на улице Гагарина этой ночью подрались несколько десятков человек. О причинах конфликта не сообщается.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети «Интернет» и социальных сетей было выявлено видео конфликта с участием группы граждан, произошедшего в городе Домодедово. Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены участники инцидента и выяснены все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Ход проверки по факту инцидента взяла на контроль прокуратура Московской области.

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