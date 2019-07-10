До 40 самолётов и вертолётов на борту: каким может стать перспективный авианосец ВМФ России

В 2023 году в России может начаться строительство многоцелевого перспективного авианосца. Об этом рассказали представители ФГУП «Крыловский государственный научный центр», который разрабатывает несколько проектов авианосцев с различным водоизмещением и конструкциями корпуса. Эксперты отмечают: чтобы усилить флот современными кораблями, России также нужно будет создать новые морские ударные группы и построить соответствующие береговые структуры.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» завершил разработку концепции неатомного многоцелевого авианосца для Военно-морского флота России. Об этом руководитель центра Павел Филиппов сообщил в первый день работы Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение такого авианосца составит 40 тыс. тонн, строительство займёт пять лет, а стоимость проекта оценивается в 200 млрд рублей. Павел Филиппов сообщил, что Минобороны России выдаст центру задание на разработку технического проекта в 2023 году.

RT удалось побеседовать с научным руководителем Крыловского центра Валерием Половинкиным, который рассказал о разработке перспективного авианосца. По его словам, центр ставит задачу улучшить три главные характеристики военных кораблей: ходкость, мореходность и управляемость. Решения, которые разрабатываются в Крыловском, также позволяют увеличить площадь палубы корабля, отметил Половинкин.

«Площадь палубы боевого корабля независимо от его предназначения — от корвета до авианосца — определяет возможность размещения оружия. Чем больше площадь палубы, тем больше можно разместить оружия», — рассказал в беседе с RT научный руководитель центра.

Половинкин добавил, что этот проект можно считать «кораблём будущего, завтрашнего дня».

Несмотря на «лёгкое» водоизмещение в 44 тыс. тонн, авианосец этого проекта сможет нести до 40 самолётов и вертолётов. Кроме того, считают в центре, к моменту сдачи авианосца, возможно, будут разработаны морские варианты БПЛА типа «Охотник», которые также могут войти в состав штатных летательных аппаратов.

При условии специальной модификации на новом авианосце смогут базироваться и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

«Теоретически можно какое-то количество этих самолётов взять на борт при условии их «оморячивания», то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации самолёта это возможно», — заявил Павел Филиппов.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил в разговоре с RT, что истребители пятого поколения просто надо снабдить необходимой аппаратурой, которая позволяет самолётам взлетать и садиться на палубу авианосца.

«Чтобы адаптировать Су-57 к работе на авианосцах, нужно усилить шасси, установить посадочные крюки и прочее», — пояснил эксперт.

Неатомные особенности

В разговоре с RT научный руководитель центра Павел Половинкин отметил, что на сегодня идёт поиск оригинальных решений, которые при минимальном объёме и водоизмещении позволяют получить полноценный авианесущий корабль. Добиться этого удалось с помощью конструкции корпуса по типу полукатамарана.

Сренд ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

© krylov-centre.ru

«С помощью оригинальных решений, испытаний корпуса, расчётов оценки боевой эффективности мы добьёмся того, что это будет полноценный авианосец. Основной характеристикой авианосца является состав летательных аппаратов. Там будут представлены все типы летательных аппаратов — от разведки и РЭБ до бомбардировщиков и штурмовиков», — рассказал Половинкин.

Согласно проекту, это позволит авианосцу нести до 24 тяжёлых истребителей Су-33 или лёгких истребителей МиГ-29К, четыре самолёта РЛДН и 12 многоцелевых вертолётов Ка-27. Новые решения в плане конструкции обводов корпуса, а также увеличения площади палубы позволят выполнить параллельное размещение стартовых позиций для самолётов.

Другой отличительной особенностью этого авианосца стала газотурбинная энергетическая установка мощностью 80 МВт. Это обеспечит кораблю полное электродвижение, по аналогии со строящимися авианосцами ВМС Великобритании класса Queen Elizabeth. Длительность автономного плавания российского многоцелевого авианосца составит 45 суток.

По словам Павла Половинкина, авианосец с газотурбинной установкой в этом плане ничем не уступает атомным аналогам. Кроме того, использование ГЭУ позволит минимизировать возможный риск при разрушении атомной установки.

«Во всём мире появляется высокоточное оружие с высокой пробивной способностью, которое может поразить любую цель и пройти любую преграду. По мере распространения гиперзвукового оружия безопасность авианосцев с атомными установками будет под большим вопросом», — отметил научный руководитель центра.

При этом Половинкин подчеркнул, что на данный момент атомная энергетика является лучшим способом обеспечить автономность тяжёлых боевых кораблей.

«Но надо идти в ногу со временем. Раз появилось такое оружие, мы должны оценить, можем ли мы ему противодействовать и защищаться от него. Нужно разработать альтернативные варианты», — отметил он.

Атомная силовая установка позволяет авианосцам не заходить в порты и повышает автономность, напомнил в беседе с RT Виктор Литовкин.

«Она может работать несколько лет без дополнительного обслуживания, а газотурбинная требует всё время пополнения топливом. Кроме того, атомная установка мощнее, чем газотурбинная», — подчеркнул эксперт.

Проект «Шторм»

На сегодня в составе ВМФ России есть только один авианосец — тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», введённый в эксплуатацию в 1991 году. Он проходит модернизацию и вернётся к активной службе в 2021 году.

При этом «Адмирал Кузнецов» превосходит американские авианосцы одного с ним возраста — корабли класса Nimitz.

Авианосец ВМС США класса Nimitz

Reuters

© U.S. Navy

Эти авианосцы практически не способны отражать вражеские нападения, за исключением очень ограниченных воздушных действий, и требуют внушительной эскадры сопровождения, состоящей из эсминцев, крейсеров и подводных лодок. «Кузнецов» же оснащён зенитными и ракетными комплексами, которые могут отражать любые нападения с воздуха.

В Крыловском центре идёт разработка ещё одного многоцелевого тяжёлого атомного авианосца — проекта 23000 «Шторм». Корабль этого проекта будет иметь водоизмещение 100 тыс. тонн и сможет находиться в автономном плавании до 120 суток.

Авиационная группа «Шторма» составит до 90 летательных аппаратов: палубных истребителей, самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и вертолётов.

Авианосец проекта «Шторм» будет предназначен для выполнения различных задач в дальней океанской зоне. Собственное вооружение и бортовая авиационная группа позволят наносить удары по наземным и морским целям противника, и, как и «Адмирал Кузнецов», он сможет самостоятельно обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО.

Подобные проекты будут введены в строй не раньше 2030 года, считает Виктор Литовкин. При этом он отметил, что для сопровождения российских авианосцев потребуются новые эскадры, эсминцы, фрегаты и крейсера.

Также, по мнению военного обозревателя Виктора Баранца, России потребуются и соответствующие береговые структуры.

«Думаю, российский авианосец, который ни в чём не будет уступать американскому, построят, когда в стране будут береговые структуры под громадный корабль», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом он отметил, что, в отличие от США, для которых авианосцы являются оружием агрессии, России не нужно большое количество таких кораблей, поскольку ВМФ России выполняет задачи по защите и обороне страны.

«У США сегодня в строю 12 авианосцев, пока в России есть только один авианесущий крейсер, который сейчас находится в ремонтном состоянии и не может выполнять боевые задачи. России в принципе не нужно такое количество авианосцев, поскольку она не собирается проводить операции по всему миру и влиять на какие-то страны», — отметил эксперт.