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До +36 °С: синоптики предупредили москвичей и жителей Центральной России о жаре в выходные

25 июня 2021, 16:45  •  90 • В России
В Москве в предстоящие выходные сохранится жаркая погода. По данным синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на отметке +33...+34°С, а в Московской области может подняться до +35...+36°С. Жаркая погода, по словам специалистов, ожидается на всей европейской территории России. С понедельника температура воздуха начнёт снижаться, однако всё равно останется выше нормы.
 
АГН «Москва»
 

В Москве в предстоящие выходные, 26 и 27 июня, сохранится жаркая погода. По данным синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на отметке +33...+34°С.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что к Москве приближаются циклоны, благодаря которым температура начнёт снижаться, однако ждать перемены погоды стоит не раньше понедельника.

«Самая жара +33...+34°С — это сегодня-завтра, в воскресенье — также +32...+34°С. С понедельника облачность появится, будет дождь с грозой, порывистый ветер до 15 м/с при грозе. Переменная облачность, дождь», — рассказал он.

Дождливая и облачная погода сохранится в столице до четверга, при этом температура воздуха немного снизится, подтвердил синоптик.

«Понедельник +26...+31°С, во вторник +22...+27°С, среда +25...+30°С, четверг +27...+32°С. Последние три дня июня и начало июля уже полегче, но все равно температура выше нормы», — сообщил он.

Жаркую погоду в выходные стоит ожидать на всей европейской территории России, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в Санкт-Петербурге после 35-градусной жары температура воздуха наконец опустилась до +25...+27°С, и останется такой в субботу и воскресенье.

«Небольшой дождь прошёл в Тверской области, отдельные локальные ливни могут быть и у нас, но жаркая погода пока сохранится вплоть до понедельника. И только в начале следующей недели у нас есть шанс уйти вниз за отметку в 30°С», — пояснил он.

В понедельник и вторник, по словам синоптика, в Центральной России температура воздуха составит +27...+29°С.

«А пока +32...+34°С, и сегодня может быть где-нибудь на юго-востоке Московской области до +35...+36°С», — предупредил Шувалов.

  • АГН «Москва»

В пятницу, 25 июня, температура воздуха в столице также будет держаться в районе отметки +36°С, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В столице наблюдается переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза.

«Сегодня максимальная температура воздуха +34-36°С, в Подмосковье — +32-37°С», — сказал Синенков.

Он уточнил, что грозы преимущественно прогнозируются на границе с Тверской областью и на юго-западе на границе с Калужской областью. По его словам, вероятность, что гроза дойдёт до Москвы, небольшая.

Вместе с тем заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Московском регионе в воскресенье ожидается редкая погодная аномалия — сухие грозы, возникающие при очень жаркой погоде.

«Воздух настолько раскалён, что влага не долетает до поверхности земли», — рассказала она «Российской газете».

Явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, в следствие чего возникают раскаты грома без осадков.

Тем временем Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до ночи воскресенья. Ожидается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10°С.

Кроме того, до 27 июня действует предупреждение о пожарной опасности четвертого класса.

В свою очередь главный терапевт России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина напомнила об опасности жаркой погоды для здоровья. 

«На жаре может нарушаться кровоснабжение органов, происходит потеря электролитов, расширяются вены, увеличивается пульс. Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности», — напомнила она.

Чтобы защитить организм в период сильной жары, необходимо пить как можно больше воды, отказаться от алкоголя, сладких напитков и курения, подчеркнула терапевт. Принимать пищу нужно маленькими порциями, избегая тяжёлой жирной еды и перееданий.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для граждан, «работающих в условиях повышенных температур воздуха». Ведомство посоветовало сократить рабочий день при температуре выше 28,5°С в рабочем помещении или в случае работы на открытом воздухе.

Также Роспотребнадзор отметил, что работа при температуре выше 32,5 °С относится к категории опасной и рекомендовал компаниям изменить график для сотрудников, трудящихся на открытом воздухе, сдвинув его на утро или вечер.

В целях профилактики обезвоживания организма в ведомстве рекомендовали правильно организовать и соблюдать питьевой режим.

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