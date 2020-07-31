До $300 млн: почему в США хотят увеличить военную помощь Украине

Сенаторы США представили законопроект о партнёрстве в области безопасности Украины, предполагающий увеличение ежегодной военной помощи Киеву до $300 млн. Кроме того, законопроект призывает Госдепартамент США создать рабочую группу по Украине совместно с европейскими союзниками, а также нарастить темпы передачи военной техники украинской стороне. По мнению экспертов, таким образом сенаторы хотят воздействовать на Трампа и «добиться активизации деятельности США на украинском направлении», чтобы оказать давление на Москву.

Члены комитета сената США по иностранным делам представили законопроект, предусматривающий увеличение ежегодной военной помощи Украине до $300 млн. Информация об этом размещена на сайте комитета. Документ подписан представителями обеих партий.

«Сенаторы США Джим Риш (республиканец, штат Айдахо) и Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) — председатель и высокопоставленный член комитета сената США по международным отношениям соответственно, — а также сенаторы Роб Портман (республиканец, штат Огайо), Крис Мёрфи (демократ, штат Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец, штат Вайоминг) и Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гэмпшир) сегодня представили проект закона о партнёрстве в области безопасности Украины, цель которого — оказание Украине стратегической поддержки и предоставление стране помощи в области безопасности», — говорится в заявлении комитета.

Заседание сената США

Reuters

© Joshua Roberts

При этом законопроект, помимо выделения денег, предусматривает назначение спецпосланника по Украине в качестве контактного лица в рамках переговоров в нормандском формате, задача которого — «руководство мирным процессом между Украиной и Российской Федерацией». Кроме того, законопроект призывает Госдепартамент США создать рабочую группу по Украине совместно с европейскими союзниками, а также нарастить темпы передачи военной техники украинской стороне, в том числе и от партнёров Вашингтона.

«Не позднее чем через 90 дней после вступления данного закона в силу государственному секретарю надлежит, проконсультировавшись с министром обороны, представить соответствующим комитетам конгресса засекреченный вариант стратегии, руководствуясь которой США могли бы побудить третьи страны передать Украине избыток своего оборудования оборонного назначения», — указывается в законопроекте.

При этом необходимость повышения трат на военную помощь Киеву сенаторы объясняют «российской угрозой».

«Украина выступает в роли преграды на пути злонамеренного влияния Российской Федерации в Европе, и оказание Украине активной поддержки со стороны Соединённых Штатов — жизненно важный приоритет с точки зрения американской национальной безопасности», — говорится в тексте законопроекта.

По мнению сенаторов, приоритетным направлением помощи «надлежит избрать приобретение судов для ВМС Украины и другие статьи расходов, направленные на расширение возможностей» украинских военно-морских сил «по противодействию российской агрессии на море и обеспечению свободы мирного прохода через Чёрное море».

Отмечается также, что государственный секретарь должен будет направить в комитеты конгресса доклад с изложением стратегии оказания дипломатической поддержки Украине в период с 2021 по 2025 финансовый год. В частности, речь идёт о подготовке некой стратегии построения отношений Украины с ключевыми черноморскими странами, включая Болгарию, Румынию, Турцию и Грузию.

Позиция сенаторов

По словам члена верхней палаты конгресса Роберта Менендеса, США — «крупнейший сторонник Украины, но её безопасность в условиях постоянного давления со стороны Москвы необходимо укреплять и дальше».

«Закон о партнёрстве в области безопасности Украины, принятие которого поддерживают как демократы, так и республиканцы, поможет справиться с подобными вызовами», — заявил сенатор.

В свою очередь, республиканец Роб Портман выразил уверенность, что представленный законопроект «ясно даёт понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии».

Вместе с тем демократ Крис Мёрфи не преминул вновь затронуть тему «неподобающего» поведения Дональда Трампа. По его словам, президент США якобы пытался использовать отношения Вашингтона и Киева «как оружие».

«Этот законопроект ясно даёт понять, что мы не позволим (нашему. — RT) президенту делать так, чтобы национальная безопасность США и наши внешнеполитические интересы ставились на кон ради его личных политических амбиций», — сообщил он.

Помощь с задержкой

Напомним, в 2019 году администрация Трампа заморозила передачу Украине военной помощи, сославшись на высокий уровень коррупции в стране. Представители Демократической партии и другие противники действующего главы Белого дома расценили эту меру как попытку воспользоваться служебным положением в личных целях.

По мнению оппонентов Трампа, президент США хотел таким образом оказать давление на Киев с целью получения информации, которая дискредитировала бы его конкурента на выборах Джо Байдена.

Пентагон

AFP

В результате палатой представителей конгресса Соединённых Штатов была начата процедура импичмента американского лидера. Однако в начале февраля 2020-го сенат оправдал главу государства по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

В июне Пентагон официально одобрил выделение Украине военной помощи в размере $250 млн. В пресс-релизе оборонного ведомства уточняется, что эти средства пойдут на «выполнение дополнительных задач по подготовке, оснащению и консультированию для укрепления способности страны к более эффективной самообороне перед лицом российской агрессии».

Как заявила 16 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, «США планомерно наращивают военную помощь Украине», стремясь закрепить своё влияние на её оборонный сектор. По словам Захаровой, подобными действиями Вашингтон поддерживает «партию войны» в Киеве и «поощряет курс украинских властей на саботаж минских договорённостей и продолжение боевых действий в Донбассе».

«Давление на Москву»

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, многим в США не нравится, что «украинская проблематика для администрации Трампа и самого главы Белого дома стоит далеко не на первом месте».

«Сейчас группа сенаторов хочет добиться активизации деятельности США на украинском направлении. Здесь проявляется давнее стремление конгресса рулить внешней политикой, но делать это не прямо, а через влияние на президента посредством принятия законопроекта», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Военнослужащие Украины

AFP

© SERGEI SUPINSKY

Однако Трамп после всех событий, связанных с импичментом и украинским следом, «считает данную тему недостойной пристального внимания», отметил Рогулёв.

Одновременно действия сенаторов «можно расценить и как давление на Москву», поскольку в документе говорится о «российской угрозе» и методах противодействия ей, в том числе за счёт увеличения военной помощи Украине, считает аналитик.

Подобного мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, украинское направление — «это тот достаточно редкий случай, когда в целом мнения двух американских внешнеполитических партий совпадают».

«Раз Украина является врагом России, значит, она автоматически становится другом Америки. И в США надеются, что эта сравнительно небольшая американская военная помощь Украине и дальше будет гарантировать враждебные отношения между Киевом и Москвой», — сказал аналитик в разговоре с RT.

А чтобы американский лидер не отказался подписать законопроект, если он окончательно будет принят, в его текст сенаторы включили пункт о привлечении других стран к укреплению оборонного потенциала Украины, пояснил Рогулёв.

«Предлагая переложить часть этого бремени на своих сателлитов по НАТО, сенаторы хотят подсластить пилюлю для Трампа. Ведь если финансовые потери будут ложиться только на плечи Вашингтона, глава Белого дома никогда с этим не согласится», — считает эксперт.

Но увеличение военной помощи Украине и передача ей вооружений несовместимы с нормандским направлением по урегулированию внутриукраинского конфликта, подчеркнул Рогулёв.

«Германия и Франция вряд ли будут в это ввязываться. Наоборот, они заняты сейчас нормандским процессом, попыткой сдвинуть его с мёртвой точки», — напомнил аналитик.

Однако он не исключает, что конгресс всё же одобрит представленный законопроект.

Но какое бы решение ни приняли американские законодатели, «у администрации президента всегда есть механизмы, позволяющие замедлить процесс реализации предложенных инициатив», полагает Рогулёв.

«Сенаторы могут поставить администрацию президента в определённые рамки, добиться выделения денег, но они не могут полностью контролировать Белый дом», — заключил эксперт.