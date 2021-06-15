До 30 сентября: Путин продлил мораторий на выдворение из России иностранцев

Сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлены до 30 сентября 2021 года. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. До этого срока прибывшие в страну до 15 марта иностранцы имеют возможность урегулировать своё правовое положение или выехать из России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, до 30 сентября включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не будут приниматься решения о принудительном выдворении, депортации или передаче иностранному государству. Однако эти правила не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создаёт угрозу национальной безопасности.

Кроме того, указом с 16 июня до истечения 90 суток с даты снятия введённых временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством приостанавливается течение сроков пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, нахождения за рубежом для лиц, которые находятся за пределами РФ и имеют разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или свидетельство государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Вдобавок, иностранцы, прибывшие в страну до 15 марта и не имеющие законных оснований для пребывания на российской территории, вправе до 30 сентября обратиться с заявлением в МВД об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ.

В свою очередь, граждане государств — членов Евразийского экономического союза до 31 декабря вправе заключать договоры на выполнение работ с работодателями без учёта требований к заявленной цели визита в Россию.

Иностранцы, прибывшие в страну на безвизовой основе, также до конца 2021 года вправе обратиться с заявлением о выдаче или продлении патента без учёта требований к установленному сроку подачи документов для оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров

Также 15 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что в России ощущается нехватка трудовых мигрантов.

«Это действительно проблема, и на стройках рабочих рук не хватает, дефицит остро ощущается. И действительно, сейчас перегрузка всей системы, это требует мобилизации дополнительных усилий от наших миграционщиков. Это известно, и им тоже это известно, они принимают необходимы меры», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Впервые Владимир Путин утвердил ряд послаблений для иностранцев на фоне пандемии COVID-19 18 апреля 2020 года. Тогда зарубежным гражданам разрешили оставаться в России до 15 июня включительно без продления визы и других документов, по которым они въехали в страну. После этого указ неоднократно продлевался.

В апреле 2021-го заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в ходе пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ призвал представителей этих стран СНГ провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России. Он также привёл статистику, согласно в России на тот момент незаконно находились более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, 152 тыс. граждан Украины, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана.

«И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберём, как то подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу», — говорил он.

При этом в пресс-центре МВД сообщали, что с момента вступления в силу указа о послаблениях для мигрантов (18 апреля 2020 года) более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России.

В мае в Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в период с 15 марта 2020 года примерно у 1,6 млн граждан истёк срок нахождения на территории страны и отсутствовали сведения в учетах МВД об их выезде за пределы РФ.

«Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек», — приводит ТАСС текст сообщения.