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До 30 июня - тишина: Авиасообщение с Турцией осталось под вопросом

17 мая 2021, 22:20  •  16 • Политика
Оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня.
Россия ещё на месяц продлит приостановку авиасообщения с Турцией в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в стране. Такое решение было принято в оперштабе в понедельник 17 мая, сообщают источники. В самом оперштабе информацию не подтверждают.
Временный запрет на авиаперелёты из России в Турцию был введён в апреле этого года. Причиной стал рекордный рост числа заболевших в стране. Турецкие власти также ввели беспрецедентные карантинные меры для населения.
Оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня,
- цитирует РИА Новости информацию от своего источника в оперштабе.
Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, что приостановка авиасообщения с Турцией истекает 1 июня. К этому же сроку в Турции готовятся начинать снимать ограничения.

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