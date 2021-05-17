До 30 июня - тишина: Авиасообщение с Турцией осталось под вопросом

Оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня.

Россия ещё на месяц продлит приостановку авиасообщения с Турцией в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в стране. Такое решение было принято в оперштабе в понедельник 17 мая, сообщают источники. В самом оперштабе информацию не подтверждают.

Временный запрет на авиаперелёты из России в Турцию был введён в апреле этого года. Причиной стал рекордный рост числа заболевших в стране. Турецкие власти также ввели беспрецедентные карантинные меры для населения.

Оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня,

- цитирует РИА Новости информацию от своего источника в оперштабе.

Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, что приостановка авиасообщения с Турцией истекает 1 июня. К этому же сроку в Турции готовятся начинать снимать ограничения.