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До 30 апреля: Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
26 апреля 2020, 12:05 • 88 • В России
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений для бизнеса, введённых из-за распространения COVID-19. Он также поручил ряду ведомств проработать рекомендации для россиян о необходимости соблюдения самоизоляции во время майских праздников. В частности, граждан призвали исключить или снизить перемещения внутри страны из-за эпидемии коронавирусной инфекции. По данным на 25 апреля, в общей сложности в стране зарегистрировано 74 588 случаев COVID-19 во всех регионах.
АГН «Москва» © Сергей Киселев
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву предложить идеи по постепенной отмене снятию ограничений для бизнеса, введённых из-за распространения COVID-19.
Предложения должны быть направлены до 30 апреля.
«Подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — указано в поручении.
Помимо этого, Роспотребнадзор должен представить предложения по взаимодействию с бизнесом по вопросу продолжения работы в условиях распространения коронавируса.
Премьер также утвердил предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с COVID-19 в регионах. Вместе с тем Минздраву и Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести заболевания коронавирусной инфекцией.
«Роспотребнадзору определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации», — говорится в указе.
По данным на 25 апреля, в общей сложности в стране зарегистрировано 74 588 случаев COVID-19 во всех регионах. За время пандемии в РФ выздоровели 6250 человек, скончались — 681 человек.
Наибольшее число заразившихся коронавирусом остаётся в Москве. При этом, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в Московской области по числу заражённых лидируют Одинцово и Люберцы.
По всей стране продолжает действовать комплекс мер, призванный снизить распространение коронавируса. Так, со следующей недели будет ужесточён въезд в Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев», — отметил он.
Все въезжающие без рабочего пропуска в область будут направлены на карантин.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в России провели более 2,8 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 173 тыс. человек.
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что там на лечении находятся 650 человек, из них коронавирус подтверждён у 441 пациента.
61 заболевший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В свою очередь, главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко сообщил, что у них лечится 1541 человек.
«Всего на лечении: 1541. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1528. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1069. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 85», — написал Вечорко в Facebook.
Напомним, в Москве и ряде регионов с конца марта действует обязательный режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Столичные кафе, парикмахерские, салоны красоты и другие места массового скопления людей приостановили свою работу. Для передвижения по Москве и Подмосковью на любом виде транспорта гражданин должен иметь цифровой пропуск.
Ранее в ходе совещания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить режим самоизоляции как минимум на две недели. Она отметила, что страна в рамках ограничительных мер прошла два инкубационных периода заболевания коронавирусной инфекцией, и высказала мнение, что следует выдержать как минимум ещё один инкубационный период, после чего можно начать планировать смягчение действующего режима, которое должно включать несколько этапов.
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