До 29 июня: Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции в столице до 29 июня включительно. Кроме того, в городе запретили проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек и закрыли фан-зоны. С 19 июня в Москве стартует эксперимент с «точками общепита, свободными от коронавируса», в нём примут участие 15—20 заведений. Вместе с тем Сергей Собянин назвал «жизненно необходимым» проведение ревакцинации среди населения. При этом его заместитель Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю число горожан, записавшихся на прививку от COVID-19, увеличилось в четыре раза.

В Москве продлили действующие из-за коронавирусной инфекции ограничения до 29 июня включительно. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Как следует из документа, с 21 июня продлевается запрет на работу заведений общественного питания в фуд-кортах, детских комнат, посещение зоопарков. Также по-прежнему запрещается ночная работа (с 23:00 до 06:00), за исключением продажи навынос и доставки, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Также гражданам будут недоступны детские и спортивные площадки и другие объекты городской инфраструктуры, за исключением скамеек, при посещении парков, природных территорий.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках — тоже. Ещё дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — написал Сергей Собянин в своём блоге.

Кроме того, до 29 июня запрещается проведение зрелищных мероприятий с численностью более 1 тыс. человек, закрываются танцполы, фан-зоны для болельщиков и другие подобные места.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах — толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придётся. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1 тыс. человек», — заявил градоначальник.

При этом с 21 июня отменяется режим нерабочих дней для индивидуальных предпринимателей и организаций.

«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с п. 11 настоящего указа», — говорится в указе.

«COVID-эксперимент» в Москве

Между тем в Москве 19 июня стартует эксперимент по созданию в городе «точек общепита, свободных от ковида». Пока в нём примут участие около 15-20 кафе и ресторанов. Во всех подобных заведениях все сотрудники будут привитыми от COVID-19, а сами они смогут работать по ночам. При этом участвовать в эксперименте смогут только те заведения, где в течение 90 дней до начала эксперимента было выявлено не более одного нарушения коронавирусных мер.

Соответствующий реестр кафе и ресторанов, принимающих участие в эксперименте, будет опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

«Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймём, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», — заявил Собянин.

Как следует из документа, QR-код можно будет получить в специализированном приложении Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Вакцинация

Сергей Собянин также высказался о повторной вакцинации людей, у которых уже закончились антитела.

«Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я ещё в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», — заметил он.

По его словам, ревакцинация будет проводиться первым компонентом вакцины: «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует».

Градоначальник ожидает, что в начале июля московские власти получат разрешение на то, чтобы использовать вакцину «Спутник Лайт» для вакцинации мигрантов, находящихся в Москве.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Кроме того, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о существенном увеличении за последнюю неделю — в четыре раза — числа людей, записавшихся на вакцинацию от COVID-19.

«За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьёзность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации», — пояснила она.

Между тем в связи с резким ухудшением эпидситуации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках временно приостанавливается проведение диспансеризации, они будут открыты только для вакцинации.

«С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации. Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди», — добавила Ракова.

Статистика COVID-19 в России

За последние сутки в России показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 262 — максимум с 1 февраля. По числу выявленных случаев лидируют Москва (9056 — суточный рекорд), Московская область (1254) и Санкт-Петербург (970).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 281 309 случаев заболевания COVID-19. Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 10 954 человека, а за весь период число выздоровевших достигло 4 850 659.

От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 453 пациента. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 128 445 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с утверждением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что причинами роста заболеваемости COVID-19 в России стал «тотальный нигилизм» по отношению к защитным мерам.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что у российских властей не вызывает вопросов ситуация с разделением россиян на вакцинированных и нет.

«Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать всё, что можно», — пояснил Песков.

По его словам, ситуация с COVID-19 находится на постоянном мониторинге у Владимира Путина: «Глава государства ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов, поэтому самым тщательным образом он отслеживает ситуацию, сейчас это самое важное».

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 144,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 444 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 584 тыс. человек.

Кроме того, Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал национальную базу данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. База данных ускорит борьбу с коронавирусом, поскольку до сих пор информация о мутациях COVID-19 из России была разрозненной.

«Создание Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 является важным шагом в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении. Чем больше объём информации, которым владеют специалисты, тем более точные выводы они смогут сделать. Увеличение объёма информации в базе данных позволит эффективно оценивать происходящие процессы, наблюдать за изменениями вируса, своевременно реагировать на них, делать объективные прогнозы развития эпидпроцесса», — говорится в сообщении.