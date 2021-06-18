Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / В России

До 29 июня: Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве

18 июня 2021, 15:10  •  23 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции в столице до 29 июня включительно. Кроме того, в городе запретили проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек и закрыли фан-зоны. С 19 июня в Москве стартует эксперимент с «точками общепита, свободными от коронавируса», в нём примут участие 15—20 заведений. Вместе с тем Сергей Собянин назвал «жизненно необходимым» проведение ревакцинации среди населения. При этом его заместитель Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю число горожан, записавшихся на прививку от COVID-19, увеличилось в четыре раза.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

В Москве продлили действующие из-за коронавирусной инфекции ограничения до 29 июня включительно. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Как следует из документа, с 21 июня продлевается запрет на работу заведений общественного питания в фуд-кортах, детских комнат, посещение зоопарков. Также по-прежнему запрещается ночная работа (с 23:00 до 06:00), за исключением продажи навынос и доставки, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Также гражданам будут недоступны детские и спортивные площадки и другие объекты городской инфраструктуры, за исключением скамеек, при посещении парков, природных территорий.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках — тоже. Ещё дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — написал Сергей Собянин в своём блоге.

Кроме того, до 29 июня запрещается проведение зрелищных мероприятий с численностью более 1 тыс. человек, закрываются танцполы, фан-зоны для болельщиков и другие подобные места.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах — толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придётся. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1 тыс. человек», — заявил градоначальник.

При этом с 21 июня отменяется режим нерабочих дней для индивидуальных предпринимателей и организаций.

«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с п. 11 настоящего указа», — говорится в указе.

«COVID-эксперимент» в Москве

Между тем в Москве 19 июня стартует эксперимент по созданию в городе «точек общепита, свободных от ковида». Пока в нём примут участие около 15-20 кафе и ресторанов. Во всех подобных заведениях все сотрудники будут привитыми от COVID-19, а сами они смогут работать по ночам. При этом участвовать в эксперименте смогут только те заведения, где в течение 90 дней до начала эксперимента было выявлено не более одного нарушения коронавирусных мер.

Соответствующий реестр кафе и ресторанов, принимающих участие в эксперименте, будет опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

«Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймём, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», — заявил Собянин.

Как следует из документа, QR-код можно будет получить в специализированном приложении Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Вакцинация

Сергей Собянин также высказался о повторной вакцинации людей, у которых уже закончились антитела.

«Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я ещё в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», — заметил он.

По его словам, ревакцинация будет проводиться первым компонентом вакцины: «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует».

Градоначальник ожидает, что в начале июля московские власти получат разрешение на то, чтобы использовать вакцину «Спутник Лайт» для вакцинации мигрантов, находящихся в Москве.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Кроме того, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о существенном увеличении за последнюю неделю — в четыре раза — числа людей, записавшихся на вакцинацию от COVID-19.

«За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьёзность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации», — пояснила она.

Между тем в связи с резким ухудшением эпидситуации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках временно приостанавливается проведение диспансеризации, они будут открыты только для вакцинации.

«С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации. Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди», — добавила Ракова.

Статистика COVID-19 в России

За последние сутки в России показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 262 — максимум с 1 февраля. По числу выявленных случаев лидируют Москва (9056 — суточный рекорд), Московская область (1254) и Санкт-Петербург (970).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 281 309 случаев заболевания COVID-19. Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 10 954 человека, а за весь период число выздоровевших достигло 4 850 659.

От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 453 пациента. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 128 445 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с утверждением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что причинами роста заболеваемости COVID-19 в России стал «тотальный нигилизм» по отношению к защитным мерам.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что у российских властей не вызывает вопросов ситуация с разделением россиян на вакцинированных и нет.

«Самое страшное деление россиян — это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать всё, что можно», — пояснил Песков.

По его словам, ситуация с COVID-19 находится на постоянном мониторинге у Владимира Путина: «Глава государства ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов, поэтому самым тщательным образом он отслеживает ситуацию, сейчас это самое важное».

Убийство, шпионаж, изготовление порнографии: за что сидят американцы в российских тюрьмах

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 144,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 444 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 584 тыс. человек.

Кроме того, Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал национальную базу данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. База данных ускорит борьбу с коронавирусом, поскольку до сих пор информация о мутациях COVID-19 из России была разрозненной.

«Создание Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 является важным шагом в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении. Чем больше объём информации, которым владеют специалисты, тем более точные выводы они смогут сделать. Увеличение объёма информации в базе данных позволит эффективно оценивать происходящие процессы, наблюдать за изменениями вируса, своевременно реагировать на них, делать объективные прогнозы развития эпидпроцесса», — говорится в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






23
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 08:45
«Оптика таких преимуществ не даёт»: чем уникальны новейшие российские коллиматорные прицелы
16 июня 2021, 21:55
«Единственный способ вернуться к нормальной жизни»: как будет проходить обязательная вакцинация в Москве
18 июня 2021, 00:30
«Пришла новая мутация»: Собянин сообщил о более агрессивном штамме коронавируса в Москве
17 июня 2021, 12:35
1,8 коэффициента за каждый год: в ПФР объяснили расчёт трудового стажа за службу в армии
16 июня 2021, 21:55
Двухместный вариант: каковы перспективы экспорта российского истребителя пятого поколения Су-57
17 июня 2021, 20:50
«Вернуться к нормальной жизни мы сможем только путём вакцинации»: Проценко о ситуации с COVID-19 в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
13 июня 2021, 03:10
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда говорю простую вещь"
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.