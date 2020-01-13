До 22 млн рублей: кабмин выделит средства на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств

Кабинет министров выделит до 22 млн рублей на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. На сайте правительства отмечается, что некоторые жизненно необходимые препараты для больных, страдающих болевыми и судорожными синдромами, пока не выпускаются в России, а потому будут закупаться за рубежом. Речь идёт о лекарствах на основе диазепама, мидазолама, клобазама и других. Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает ввоз в страну незарегистрированных медикаментов для оказания помощи определённым группам пациентов. Он вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение Минпромторгу, Минздраву, МВД и Минфину. Ведомства должны подготовить проект постановления о выделении до 22 млн рублей на закупку иностранных препаратов, необходимых для лечения детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Согласно документу, средства будут направлены на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на «закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в Российской Федерации психотропных лекарственных препаратов для обеспечения детей в объёме не менее 8475 упаковок, а также об осуществлении ввоза и распределения указанных лекарственных препаратов».

«Не зарегистрированные в Российской Федерации лекарственные формы диазепама, мидазолама, фенобарбитала и препарат клобазам применяются для лечения детей, страдающих заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, в частности эпилепсией», — отмечается на сайте правительства.

В России такие препараты в форме свечей, сиропов, специальных растворов пока не выпускаются.

Распоряжение о выделении средств на закупку лекарств из резервного фонда Медведев подписал в сентябре. Он отметил, что некоторые формы необходимых препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, так как производители не регистрируют их в России. Премьер пояснил, что до того, как удастся наладить собственное производство, необходимые препараты будут оперативно закупать и ввозить на системной легальной основе.

Позже в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что нужно регистрировать необходимые для лечения редких заболеваний лекарства, так как нельзя лишать людей возможности их использовать. Также в конце декабря 2019 года Путин подписал федеральный закон, который разрешает ввоз в страну незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания помощи определённым категориям пациентов.

Закон вступает в силу 1 марта 2020 года и, как говорится в пояснении, устанавливает возможность ввоза в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии. Основанием для закупки данной категории препаратов станет решение врачебной комиссии медицинского учреждения о том, что зарегистрированные в России лекарства неэффективны при лечении конкретного пациента.

Перечень заболеваний, на которые распространяется действие новой нормы, а также список препаратов будет определяться уполномоченным органом исполнительной власти.

Напомним, проблема незарегистрированных лекарств вновь привлекла внимание общественности в 2019 году. RT рассказывал истории нескольких матерей, ставших фигурантами уголовных дел из-за того, что заказали для своих больных детей не зарегистрированные в России сильнодействующие препараты.

В июле Елену Боголюбову задержали при получении на почте посылки с 400 таблетками «Фризиума», необходимого её сыну, страдающему болезнью Баттена. Ребёнок не может ходить, говорить, его постоянно мучают сильнейшие судороги. По словам Боголюбовой, российские противосудорожные аналоги «Фризиума» не так эффективны и дают сильные побочные эффекты. После того как история получила широкий общественный резонанс, дело против женщины было закрыто.

Ещё раньше, в 2018 году, RT сообщал о матери больного ребёнка Екатерине Конновой, в отношении которой также было заведено дело о сбыте наркотиков, так как она собиралась продать остатки не зарегистрированного в РФ препарата, эффективного при эпилепсии. Позже дело против неё также было закрыто.

Глава детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава поблагодарила правительство за то, что проблему увидели и пытаются её решить. В то же время она отметила, что лекарства, которые будут закупаться на выделяемые деньги, дойдут до больных детей в лучшем случае в конце февраля — начале марта, однако эти препараты нужны были ещё в сентябре.

«Я очень благодарна правительству, что они увидели проблему, придумали хоть какой-то механизм, что выделили деньги и т.п. Но заставлять детей по пять месяцев ждать жизненно важные лекарства — так не должно быть. Это гораздо лучше, чем было раньше, но всё равно этого мало».

В свою очередь, в разговоре с RT Екатерина Коннова рассказала, что к настоящему времени по-прежнему не получила необходимые препараты для сына.

«Готова говорить только плохое, потому что нагорело. По телевизору показать показали, но нам ничего так и не дали. Слава богу, что кому-то «Фризиум» достался, но не всем. Лида Мониава поднимала этот вопрос, и мамы писали о том, что им не выдали, хотя они и консилиумы прошли. «Диазепам» в микроклизмах привезли ещё в ноябре, но на сегодняшний день мне никто не звонил и ничего не предоставил, поэтому лекарства для Арсения у меня по-прежнему нет, хотя я также прошла все консилиумы. То есть клизмы закупили и ввезли на территорию РФ, показали по телевизору, но ни одна из мам «Диазепама» так и не видела», — пояснила она.

Коннова добавила, что матери тяжелобольных детей надеются на подписанный президентом закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов.

«Есть надежда, что в этом году что-то изменится, потому что всё-таки Путин подписал закон. Мы надеемся, что Кремль сможет решить этот вопрос», — добавила она.