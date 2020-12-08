До 2022 года: Роспотребнадзор продлил меры по борьбе с коронавирусом для школ и детсадов

Роспотребнадзор продлил действие требований к работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2022 года. Санитарные правила были приняты в июне текущего года. Они предполагают запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов в образовательных учреждениях, специальное расписание, которое позволяет избегать скопления детей в одном месте, обязательную проверку температуры у детей и взрослых и ряд других мер безопасности.

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача «Российской Федерации от 30.06.2020 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»... слова «до 1 января 2021» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Санитарные правила ведомство приняло в июне текущего года. Они затрагивают деятельность всех организаций, работающих с детьми, в частности оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат, спортивных детских организаций.

Правила предполагают запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов в детских садах и школах, специальное расписание, которое позволит избежать скопления детей в одном месте, обязательную проверку температуры у детей и взрослых.

Кроме того, при проведении аттестации в школах должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 м. Игрушки в детских садах необходимо дезинфицировать каждый день, а в столовых, туалетах и при входе в образовательные учреждения должны быть установлены антисептики.

Напомним, 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября. В этот период также приостановили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

14 октября градоначальник сообщил, что ученики 6—11-х классов после каникул отправятся на удалённый режим обучения, а ученики 1—5-х классов продолжат ходить в школу в традиционном формате. Тогда Собянин пояснил, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом и решение об их переводе на домашний режим уменьшит нагрузку на школы, связанную с соблюдением эпидемиологических мер.

«Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», — рассказал Собянин.

После этого режим дистанционного обучения для учеников средней и старшей школы неоднократно продлевался. Собянин в своём блоге отметил, что благодаря принятым мерам школьники меньше болеют сами и реже заражают пожилых родственников.

Последний раз о продлении режима дистанционного обучения для учеников 6—11-х Собянин объявил 2 декабря. Согласно указу мэра, школьники будут обучаться дистанционно до конца второй четверти (до 30 декабря).

Медицинский работник вскрывает ампулу с вакциной от COVID-19

РИА Новости

© Павел Львов

Тем временем в Москве продолжают работать прививочные пункты, организованные на базе городских поликлиник, в которых проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Ранее Сергей Собянин сообщил, что за выходные в столице привились от коронавируса около 2 тыс. человек, а также отметил, что вся система здравоохранения города готова к более масштабной вакцинации.

Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в случае, если жители города не будут соблюдать меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, в том числе во время праздников, существует вероятность введения полного локдауна.

«Выбор стоит между организацией семейного торжества и опасностью тяжело заболеть. Выбор очевиден. Иное — это пир во время чумы. Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся этим шансом и будем соблюдать правила. Берегите себя и своих близких», — приводит его слова РИА Новости.

Губернатор напомнил, что с 30 декабря по 3 января в городе не будут работать заведения общепита, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров. Помимо этого, он рассказал, что мест для пациентов с тяжёлой формой коронавируса в специализированных стационарах хватит до конца года, но, если не предотвратить массовые скопления людей, больницы необходимо будет переводить в инфекционный режим.