До 2021 года не возвращайся: Саакашвили на три года закрыли въезд на Украину

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Политик был депортирован из страны за нарушение миграционного законодательства.

После внезапной депортации с Украины опальному грузино-украинскому политику Михаилу Саакашвили запретили въезд в страну на три года. Такой информацией поделился адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Он добавил, что считает данное решение Государственной пограничной службы Украины незаконным. По словам юриста, Саакашвили будет обжаловать как запрет на въезд, так и свою депортацию с Украины.

Напомним, что летом прошлого года грузино-украинский политик был лишен гражданства Украины. Вскоре после этого Саакашвили покинул страну, однако к осени передумал и попытался вернуться. После нескольких неудачных попыток соратники политика прорвали украинский пограничный кордон и внесли Саакашвили на территорию Украины.

Чтобы узаконить свой статус в стране, политик подал в украинскую миграционную службу прошение о предоставлении убежища и защиты. Ведомство отказало ему, а суд несколько раз подтвердил законность этого решения. В итоге после нескольких месяцев незаконного нахождения на территории Украины, в течение которых Саакашвили собирал массовые антиправительственные митинги, политик все же был депортирован. Правда, не в Грузию, где его уже ожидает несколько уголовных дел и тюремная камера, а в Польшу.