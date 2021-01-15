До 18 тысяч рублей - за русское слово: Киев вводит тотальную украинизацию. Доносы приветствуются

По данным украинского издания "Страна", с 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, согласно которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Стоит отметить, что закон был принят ещё при Петре Порошенко и теперь вступит в силу.

Особо ярые активисты уже готовятся ходить с проверками по магазинам и кафе, а власти даже раздают инструкции о том, как правильно писать донос, если вдруг услышали русское слово, например, от кассира.

Уточняется, что система штрафов заработает с 16 июля 2022 года. Взыскания составят от 5100 до 6800 гривен (примерно от 13 500 до 18 000 рублей).

При этом эксперты не исключают, что после 16 января усилится напряжённость в обществе по языковому вопросу - "патриоты" будут пытаться муштровать сферу услуг в русскоязычных регионах, а их жители - этому сопротивляться. Ведь, согласно опросам, которые проводились в 2020 году, жители таких русскоязычных городов, как Харьков, Одесса и так далее, не готовы переходить на украинский язык и намерены игнорировать любые попытки украинизировать их насильно.

Как отметил политолог Руслан Бортник, не исключено, что после 16 января возрастёт число разборок, в том числе среди бизнесменов, которые, чтобы задавить конкурентов, воспользуются этим законом.

"Одни пойдут кошмарить продавцов и официантов в силу политических соображений, других наймут конкуренты того или иного бизнеса, чтобы дискредитировать неугодных соперников", - сказал он, добавив, что "это сгенерирует огромное количество бытовых скандалов, разборок, конфликтов, то есть тема языка будет горячей проблемой многие месяцы".

"Только представьте, что по разным регионам Украины будут бродить тысячи активистов и шантажировать всех, кто им не нравится, этим законом", - подытожил он.