До 175 лет лишения свободы: Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа

Американский Минюст предъявил 17 новых обвинений основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

Минюст США выдвинул против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений. Об этом говорится в заявлении ведомства. В общей сложности ему может грозить до 175 лет тюремного заключения вместо пяти, как было ранее.

«В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ему ранее. — RT), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что опубликованные WikiLeaks материалы могли быть использованы в ущерб США и в интересах иностранных государств. Так, в качестве аргументов Минюст указывает, что в обнародованных документах были названы местные информаторы в Ираке и Афганистане, которые после публикации якобы оказались под угрозой.

Напомним, Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 году на сайте WikiLeaks были опубликованы материалы о войне в Афганистане и Ираке. В них содержались данные о военных преступлениях армии Соединённых Штатов.

История преследования

После публикации материалов США начали расследование по обвинению в нарушении Закона о шпионаже. В рамках этого же дела к 35 годам тюрьмы был приговорён специалист по анализу разведданных армии США Брэдли Мэннинг — он и передал в WikiLeaks опубликованные впоследствии данные. В 2017 году его помиловали.

Кроме этого, против Ассанжа в Швеции был выдан ордер на арест по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, так как британский суд принял решение выслать Ассанжа в Швецию.

Спустя семь лет Эквадор принял решение выставить Ассанжа — 11 апреля его задержали британские правоохранительные органы. Президент Эквадора Ленин Морено убеждён, что журналист якобы пытался вмешиваться в дела других государств, пока пребывал в посольстве страны в Лондоне.

«К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в эквадорской дипмиссии в британской столице были предоставлены возможности для вмешательства в процессы других государств», — сказал он в интервью The Guardian.

При этом Ассанж с марта 2018 года не имел даже доступа в интернет.

Британский суд принял решение оставить журналиста под арестом до 12 июня. За этот срок США должны предоставить документы для экстрадиции. 30 мая начнутся слушания по экстрадиции Ассанжа в Соединённые Штаты.

«Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание… У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания», — заявила судья Дебора Тейлор.

«Всё может случиться»

Расследование против Ассанжа было возобновлено и в Швеции. Оно касается того же дела о преступлениях сексуального характера, которое было закрыто в 2017 году.

«Существуют серьёзные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования принято на основании того, что невозможно было обеспечить присутствие Ассанжа в суде, и не базировалось на обстоятельствах дела», — сказала замглавного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

Несмотря на тот факт, что ранее представители Ассанжа отмечали направленность этого расследования на уничтожение репутации журналиста, главред сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон убеждён, что это дело поможет «очистить имя» основателя портала.

«Джулиан Ассанж всегда был готов ответить на любые вопросы шведских властей и на протяжении шести лет неоднократно предлагал это сделать. Широко распространённое в СМИ утверждение, что Ассанж «уклонялся» от допросов шведской стороны, ложно. Это расследование ранее уже было прекращено, и его возобновление позволит Джулиану очистить своё имя», — говорится в заявлении Храфнссона.

Выступая в эфире RT, он отметил, что это дело «крайне политизировано», и выразил опасение, что Стокгольм выдаст Ассанжа Вашингтону.

«Не будем забывать, что у Швеции «плохая история» взаимоотношений с властями США, когда дело касается выдачи людей. Множество беженцев было выдано Стокгольмом в руки ЦРУ. Всё может случиться», — сказал Храфнссон.