До 13 апреля: основателя Baring Vostok Майкла Калви арестовали на два месяца

Суд арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви на два месяца. Американца обвиняют по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Ранее были арестованы пять человек, задержанных вместе с ним. Защита Калви намерена обжаловать решение суда.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», — приводит РИА Новости слова судьи Артура Карпова.

Решение суда означает, что Калви будет находиться под стражей до 13 апреля. Следствие объясняло неприемлемость домашнего ареста тем, что Калви мог уехать из России (большую часть времени он проводит в Лондоне).

Напомним, 15 февраля стало известно о задержании Майкла Калви, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина, партнёра по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнёра в области медиа Вагана Абгаряна, гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова и председателя совета директоров «Вятка Банка» Алексея Кордичева. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей через кредит, который выдал банк «Восточный».

Первое заседание суда прошло в пятницу, 15 февраля, однако следствие тогда не смогло предоставить материалы, которые подтверждали бы факт мошенничества. Кроме того, часть материалов не была переведена на русский язык, а потому суд не мог их оценить должным образом. В связи с этим заседание было решено перенести на субботу, 16 февраля.

Адвокат Майкла Калви Дмитрий Клеточкин рассказал, что защита намерена обжаловать решение суда.

«Мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его в Мосгорсуде. Будем просить о домашнем аресте или залоге», — цитирует юриста ТАСС.

Калви свою вину отрицает. По его мнению, причиной возбуждённого против него дела стал конфликт с другим совладельцем банка Артёмом Аветисяном.

«Компания Finvision и сам господин Аветисян — это оппоненты Майкла Калви, сейчас они судятся с господином Аветисяном и его командой в Лондонском третейском суде, — вчера запустили процедуру обеспечительных мер на Кипре с целью воспрепятствовать господину Калви высказываться в свою защиту. Попытка воспрепятствовать ему защищать себя связана с их страхом того, что он может рассказать», — приводит РИА Новости слова адвоката Калви.

При этом представитель банка «Восточный» во время суда поддержал ходатайство следствия об аресте Калви.

Калви будет помещён в следственный изолятор «Лефортово» или СИЗО внутри «Матросской Тишины», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Это будет один из изоляторов федерального подчинения: «Лефортово» или специальное СИЗО внутри «Матросской Тишины». Как только мы точно узнаем, где держат Калви, мы посетим его», — цитирует Мальникова ТАСС.

«Передал в собственность акции вместо денег»

Материалы для возбуждения дела были переданы ФСБ России, рассказал адвокат гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова.

«Дело возбуждено по материалу, поступившему из ФСБ России. Речь идёт о квалификации действий должностных лиц и акционеров банка «Восточный». Соглашение, о котором идёт речь, подписывал мой подзащитный в феврале 2017 года», — приводит его слова РИА Новости.

Юрист также объяснил, что в 2015 году «Восточный» выдал кредит «Первому коллекторскому бюро», а в 2017-м вместо возвращения средств было оформлено отступное, которое и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

«Заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» задолженности перед банком по кредитным договорам в размере 2,5 млрд рублей, он (Майкл Калви. — RT) решил оказать их хищение, передав в собственность банка вместо указанной суммы денег 59,9% акций International financial technology group», — сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Калви, Дельпаль и другие лица оценили стоимость этих акций в 3 млрд рублей, тогда как их реальная стоимость, по информации следствия, — около 600 тыс. рублей. Однако Калви утверждает, что акции не могли стоить так мало.

«ПКБ ежегодно давало чистую прибыль приблизительно в 100 млн рублей, такая компания должна стоить больше 2,5 млрд рублей», — передаёт ТАСС его слова.