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До 100 лет сидеть не буду: Путин с улыбкой отверг предложение поучаствовать в выборах 2030

19 марта 2018, 02:24  •  45 • Политика
Действующий глава государства пошутил по поводу выборов спустя 12 лет.
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность своего участия в выборах президента в 2030 году. Глава государства отметил, что это маловероятно, учитывая средний срок жизни.
"Это смешно. Я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть?" - с улыбкой ответил Путин на вопрос журналистов.
Напомним, если на нынешних выборах Владимир Путин будет переизбран на второй срок, то уже не сможет участвовать в следующих выборах президента в 2024 году. Однако по закону ничто не помешает ему вновь выставить свою кандидатуру на выборы 2030 года.
Учитывая свой нынешний возраст, президент отверг такую возможность.

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