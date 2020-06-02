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До 10 июня: Путин поручил укрепить санитарно-эпидемиологическую службу
02 июня 2020, 00:50 • 52 • В России
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоявшегося 22 мая. Как говорится в сообщении на официальном сайте Кремля, правительству поручено до 10 июня подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы. Также кабмин должен проконтролировать обеспечение резерва коечного фонда в случае, если будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
© Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоявшегося 22 мая. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
«Правительству РФ подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы РФ, срок — до 10 июня 2020 года», — отмечается в документе.
Ответственным назначен председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Кроме того, в те же сроки, на случай возобновления роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, Министерству здравоохранения Российской Федерации поручено обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, который был создан в федеральных и региональных медицинских организациях для лечения больных с COVID-19.
Также Минздрав должен обеспечить возобновление плановой работы региональных и федеральных медорганизаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе, высокотехнологичной, медпомощи населению.
Помимо этого правительству РФ и губернаторам Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Московской и Тульской областей было поручено создать условия для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базах которых идет подготовка спортивных сборных команд страны.
Вместе с тем в понедельник, 1 июня, состоялось заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава правительства попросил Минздрав взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе те, что были перепрофилированы для борьбы с COVID-19.
«При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий», — заявил Мишустин.
В свою очередь, Владимир Путин в ходе совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции отметил, что за прошедшее время удалось достичь главной цели — не допустить взрывного характера развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции по негативному сценарию.
«Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», — подчеркнул президент России.
Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в 84 регионах России выявлено 9035 новых случаев COVID-19. При этом 40,1% новых пациентов с коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 414 878 заболевших COVID-19, число активных случаев на сегодняшний день — 234 146.
Выздоровели в общей сложности 175 877 (42,39%) человек, 4855 (1,17%) пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.
Добавим, что на Москву (183 088) приходится более 44% зафиксированных в России случаев заболевания.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Ранее власти Москвы сообщили, что начиная с 1 июня к оказанию плановой медицинской помощь будут возвращены около трёх тысяч коек в пяти московских стационарах. Всего же в Москве для приёма больных с COVID-19 были перепрофилированы около 23 тыс. коек.
«Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары», — указывала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, в апреле в связи с большим количеством больных с COVID-19 Минздрав рекомендовал россиянам отложить плановые медосмотры. Тогда в ведомстве отметили, что лечение смогут продолжить лишь пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также те, кто находится на заместительной почечной терапии.
Кроме того, с начала апреля в России приостановили диспансеризацию, а плановые операции и часть лабораторных исследований были разрешены только по направлению врача. Вместе с тем 19 мая замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил о приостановке плановой вакцинации среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса. По его словам, решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так оказывает большую нагрузку на иммунитет.
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