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До 1,5 млн рублей: в Госдуму внесён законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

09 января 2020, 19:54  •  28 • В России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети. Согласно документу, размер взыскания с физлиц составит до 30 тыс. рублей, а с юридических лиц — до 1,5 млн рублей. Инициаторы поправок отмечают, что интернет становится популярным средством распространения информации о наркотиках из-за охвата аудитории и возможности для злоумышленников оставаться анонимными. По мнению экспертов, помимо пропаганды интернет также предоставляет наркоторговцам другие возможности и на это следует реагировать комплексно.
 
Gettyimages.ru © dusanpetkovic
 

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы документа указали в пояснительной записке, что интернет всё чаще используется для распространения информации о наркотиках.

«Анализ статистических данных по делам о пропаганде наркотиков, материалов по таким делам, обращений граждан и организаций в отношении рекламы наркотиков, мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей за последние годы показывают рост количества противоправных деяний данной категории с использованием сети интернет», — говорится в пояснении к документу.

Как отмечают инициаторы поправок, интернет привлекает злоумышленников, поскольку таким способом они получают возможность оставаться анонимными. Вместе с этим, пишут авторы документа, информация о наркотиках в сети достигает широкой аудитории, значительную часть которой составляют несовершеннолетние.

Законопроект предлагает дополнить статью 6.13 КоАП пунктом, предусматривающим ответственность за интернет-пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. В текущей версии статьи 6.13 запрещается пропаганда наркотиков, но каналы распространения соответствующей информации не уточняются.

Разработчики документа сообщают, что за первое полугодие 2019 года МВД России рассмотрено свыше 23 тыс. обращений, по которым принято более 12 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещённую информацию о наркотиках.

За описанные доработанным документом нарушения предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 30 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 до 1,5 млн рублей для юридических лиц. Альтернативным наказанием для юрлиц также может быть приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, если нарушитель является иностранцем или лицом без гражданства, его будет ждать штраф в размере от 4 до 30 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России (или без него) либо административный арест сроком до 15 суток.

Комментируя разработанные правительством меры, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил важность борьбы с пропагандой наркотиков на фоне общего противостояния наркомании.

«Использование интернета позволяет не только пропагандировать наркотики, но и применять изощрённые бесконтактные технологии передачи информации, товара и получения денег. Это явление надо рассматривать комплексно», — отметил депутат в беседе с RT.

Он подчеркнул, что доступная информация о возможности купить лёгкий наркотик является каналом реализации и каналом пропаганды, и призвал бороться с этим явлением.

В свою очередь, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что пропаганда наркотиков в настоящее время выходит за пределы интернета.

«Если мы посмотрим на нашу массовую культуру, то увидим очень много моментов, которые пропагандируют наркотические средства. Это нарушает право человека на жизнь. С этим необходимо бороться», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв обратил внимание на другую составляющую проблемы наркомании и указал на необходимость продолжения борьбы с распространением запрещённых веществ за пределами интернета.

«Наркозависимые люди не нуждаются в пропаганде, они ищут каналы сбыта. Инициативу правительства России можно приветствовать. Но действия должны быть системными. Не всё зло в интернете. Проблему нужно решать в том числе на уровне участковых, закладок, объявлений на столбах и надписей на асфальте», — предположил эксперт в беседе с RT.

Ужесточить наказание

В конце октября 2019 года Владимир Путин распорядился ужесточить ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Из опубликованного на сайте Кремля перечня указаний главы государства следовало, что речь идёт об уголовном наказании.

В конце декабря соответствующий документ разработки МВД опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью 230.3 «Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Согласно документу, такое преступление, совершённое с использованием СМИ либо интернета, наказывается штрафом до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за шесть месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами до двух лет, либо ограничением свободы или лишением свободы на срок до двух лет.

В настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

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