Дно пробито: Во Франции сняли кино для педофилов

Автор:

Аля Самитова

Критикуя в своё время довольно милый фильм израильского режиссёра (он же выступил в роли сценариста) Боаза Дэвидсона, снявшего "Последнего американского девственника" (ремейк "Горячей жевательной резинки" его же авторства), зрители говорили о том, что картина о проблемах пубертата подростков получилась провокативной, излишне наполненной сексуальными сценами и вообще – "всё это немного неприлично". Тогда, в 80-х годах, западный мир ещё пытался натянуть на себя обрывки покрывала пуританства, хотя удавалось это делать всё с большим трудом.

"Отключайте стыдометры"

Конечно, фильмы о сексуальных отношениях тинейджеров снимались довольно часто, но всё-таки авторы, если и переступали через грани приличия, делали это немного "стыдливо", правда, с каждой новой лентой – всё более откровенно.

Затем, в 2017 году, всё тот же Netflix ошарашил зрителя мультсериалом Big Mouth, где раскрылись довольно похабные фантазии и воспоминания автора этого "шоу" Ника Кролла. Подавалось всё это действо под видом "жёсткой сатиры на половозрелость".

Авторы сериала "гормонально-сексуальные проблемы" тинейджеров изобразили в виде жутких монстров, которые и "подбивают" их на бесстыдные поступки. Фото: Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС

Смотреть же этот мультфильм могли только зрители с абсолютно "сломанным стыдометром": диалоги мультяшных героев оказались максимально развязными, а шуточки – бесстыдно-вульгарными. Что же до сюжета… Лучше его и вовсе не описывать: истории о подростках заставляют краснеть даже взрослых людей.

Судя по всему, на "достигнутом" авторы подобных лент не собираются останавливаться, а возраст "героев" стремительно снижается. И это нам демонстрирует проморолик "Милашек", вызвавший настоящую ярость у немалого числа пользователей Сети, после того как потоковый сервис Netflix опубликовал синопсис картины, постер и первый трейлер.

"Исследуй свою женственность"

Возмутиться зрителям было из-за чего. На постере 11-летние героини фильма, одетые в откровенную форму чирлидерш, запечатлены в довольно недвусмысленных позах – призывно расставленные колени, откляченные (простите за грубость) детские попки. Как говорится – радость для педофила. На это, прежде всего, и обратили внимание зрители.

О чём рассказывает фильм? Как сообщают создатели, речь идёт об 11-летней девочке Эми из семьи с довольно строгими традициями воспитания, которая вдруг заинтересовалась танцевальной тверк-командой и "начинает исследовать свою женственность". Вера и традиции сталкиваются со светским либеральным французским обществом, в котором дозволено если не всё, то очень многое.

У критиков фильм получил рейтинг в 82%, а зрители обвинили сервис и создателей ленты в "откровенной пропаганде педофилии". В целом картину ещё до просмотра назвали "больной, отвратительной и совершенно неприемлемой".

Ещё более странно фильм о девочках, танцующих тверк, смотрится на фоне последних скандалов с домогательствами, жертвами которых пали многие известные люди, в том числе представители кинематографа. И пока "взрослый мир" продолжают потрясать истории о том, как кто-то кого-то домогался, выпускается фильм, в котором столь откровенно сексуализируются дети.

Фильм о маленьких девочках, снятый для взрослых

Причём возрастные ограничения по просмотру заметно выше, чем возраст героинь этой ленты – 18+. То есть фильм, рассказывающий о "проблемах взросления девочек, о том, как они познают свою сексуальность", ориентирован на взрослую аудиторию.

Между тем фильм уже был показан на нескольких фестивалях и даже получил высокие оценки. К примеру, в Берлине его признали "самым лучшим фильмом для юношества", а на фестивале независимого кино Sundance "Милашки" получили приз в номинации "За лучшую режиссуру" в разделе "Мировое кино". И никого не смутила основная мысль этой странной ленты. Напротив, авторов усиленно хвалили за то, что они "умеют обращаться со столь деликатной темой".

По мнению зрителей, авторы при помощи фильма подобной тематики вместе с определённой интернет-культурой "подталкивают девочек к сомнительным занятиям".

"Что не так с Netflix? Это же маленькие дети, девочки! Это позор, это противно, отмените это сейчас же", "Вы продвигаете педолобби в развлекательном бизнесе!", "Многие из нас, учась ещё в школе, видели, как некоторые девочки, насмотревшись подобной рекламы или фильмов, приходили к мысли, что всё это "круто", а если они "будут в тренде", то это сделает их "горячими". Netflix, одумайтесь, ни у кого из вас нет маленьких детей?" – такие комментарии оставляли пользователи под трейлером, выложенным на YouTube.

Шотландская писательница Клэр Хеучан, также возмущённая и постером, и трейлером к скандальному фильму, написала в своём микроблоге в Twitter:

Это настолько показательно, что картина одного из главных медиагигантов, посвящённая юным темнокожим девочкам, основана на их явной сексуализации. Это позорно, что сексуальный образ слишком часто становится ценой массового успеха для темнокожих женщин и девочек.

Извинились, но только за "сексуальный постер"

На прямой вопрос, обращённый к руководству сервиса: "Поддерживаете ли вы педофилов?", никакого ответа, конечно, не последовало. Однако позднее было опубликовано извинение компании. Но только за "сексуальный постер".

Неловкие извинения, опубликованные Netflix на своей странице, зрителей совершенно не удовлетворили и они стали массово отказываться от подписок на сервис. Скриншот: Twitter/ @APositiveQuote1

Сообщалось, что и в плакат, и в описание к нему были внесены изменения. В обращении, опубликованном в официальном микроблоге стримингового сервиса в Twitter, говорилось:

Приносим свои глубокие извинения за неподходящие изображения, которые мы использовали для "Милашек". Постер не удался и ничего не имел общего с французским фильмом, получившим награду на фестивале Sundance. Мы обновили изображения и описание.

Вот эта слабая попытка Netflix переложить ответственность на Sundance оказалась вообще неуместной: сразу всплыла довольно грязная история, связанная с одним из учредителей фестиваля, Стерлингом Ван Вагененом, обвинённым в растлении малолетней.

Это не удовлетворило зрителей, которые уверены в том, что скандальный фильм показывать нельзя в принципе. Количество подписок на Netflix стало падать.

"Эпидемия извращений"

Страшно даже не то, что был снят этот странный фильм о странностях "взросления 11-летних", а то, что подобные ленты становятся постепенно своего рода "нормой". Два года назад на том же Netflix был выпущен фильм "Желание", в котором "свою сексуальную сущность через самоудовлетворение" постигала девочка семи лет.

"Эпидемия извращений" – так оценивают нередко ситуацию, когда контент, построенный на сексуализации детей, распространяется всё более широко. Получается, что дети становятся "реквизитом" в борьбе против традиций, против элементарной порядочности.

Несколько лет назад в США на шоу Good Morning America с восторгом рекламировали 11-летнего мальчика, которого представили как "первопроходца в детском трансвестизме". Вульгарно накрашенный ребёнок в не менее вульгарных женских нарядах под одобрительный вой зрительского зала дефилировал по сцене. Что может быть отвратительнее?

Эту тему детского трансвестизма на Западе вообще очень любят использовать, как и "приобщать" детей к праздникам гей-сообщества. И на этом останавливаться не собираются. В 2019 году на игровом сайте Kotaku появилась детская порнография, правда, в цифровом варианте, тем не менее образ был использован вполне реальный – несовершеннолетняя модель. Всё – для педофильского лобби?

Окна Овертона открываются одно за другим с убийственной скоростью. Вот и Amazon успел прорекламировать фильм с "гордым" названием "Я – педофил", в котором едва ли не романтизируется один из самых жутких человеческих пороков, призывая "понять педофилию и её сложные причины".

Куда приведёт западный мир эта скользкая дорожка? Дно ещё не достигнуто?