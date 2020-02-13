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Дневной дозор

13 февраля 2020, 22:09  •  92 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Россиянам могут запретить шуметь при ремонте квартир в будние дни с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также по воскресеньям и праздникам, сообщила газета "Известия".

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