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Дневной дозор
13 февраля 2020, 22:09 • 92 • Карикатуры
Россиянам могут запретить шуметь при ремонте квартир в будние дни с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также по воскресеньям и праздникам, сообщила газета "Известия".
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