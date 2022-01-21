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Дневник киевлянки: Украину готовят к массовой эвакуации элиты

21 января 2022, 17:50  •  225 • Политика
Жительница Киева рассказала, какая ситуация складывается сейчас на Украине.
Источник Царьграда в Киеве - девушка по имени Олеся Марочко (имя изменено) - рассказала о ситуации на Украине на фоне истерии по поводу "войны".
Украина продолжает спекулировать на теме "вторжения" России, хотя Москва неоднократно утверждала, что не станет развязывать конфликт на территории соседнего государства.
Тем временем обычные украинцы начали паниковать.
В Киеве у народа истерика, все обсуждают войну,
- говорит Марочко.
По её словам, пожилые люди закупаются продуктами: особенно актуальны тушёнка, гречка, рис. Марочко рассказала, что израильское посольство уже обратилось ко всем, у кого есть гражданство Израиля, и посоветовало встать на учёт и быть готовыми к эвакуации.
Представительства иностранных компаний нанимают охранные агентства, которые тоже должны быть готовы к экстренной эвакуации топ-менеджеров-иностранцев. Все разговоры только о войне,
- подытожила девушка.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на вопрос CNN о "нападении" на Украину в очередной раз повторил, что Россия не будет этого делать.

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