Как мы и сообщали, весной днепровская вода всё-таки наполнит Северо-крымский канал – если, конечно, в Киеве к тому времени не поменяется власть (причём, как буквально, так и в переносном смысле). Ровно через неделю представители парламентского комитета по правам человека проведут выездное заседание в Херсонской области и посетят КПП «Каланчак», чтобы лично проверить готовность дамбы к пуску пресной воды. Всю осень на украинском участке шли очистные работы и ожидается, что воду пустят уже в конце февраля.

Пуску воды категорически противится так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич. «Выездное заседание депутатов никак не связано с вопросом водоснабжения! – уверяет чиновник. – А дамбу депутаты посетят потому, что она расположена неподалёку!» Но мнение Кориневича, похоже, не интересует ни депутатов, ни, тем паче, администрацию Херсонской области, открыто ратующую за возобновление подачи воды (это связано, прежде всего, с тем, что прекращение подачи воды негативно сказалось на экологической обстановке в области). Так или иначе, после визита парламентариев станет известно, успели ли украинские специалисты провести очистку (воду, напомним, могли дать ещё прошлой осенью, но помешало негодное состояние заваленного промышленным мусором и отходами водовода). И не сдвинут ли в очередной раз срок пуска воды.

Есть основания утверждать, что пуск на север полуострова пресной воды был увязан с несколькими другими важными вопросами российско-украинских отношений, в частности, с газовым транзитом. И гарантом исполнения договорённостей в Киеве выступает лично помощник Зеленского Ермак, курирующий сегодня всю российско-украинскую повестку. Так что воду, скорее всего, всё-таки пустят к началу посевной – если, конечно, в полном соответствии с украинскими традициями, в ситуацию не вмешаются силы извне, например, ветераны добровольческих карательных соединений или организованные украинские националисты. Но то, что в Верховной Раде не собираются чинить препоны возобновлению подачи воды – это факт.

Возобновление работы Северо-крымского канала критически важно для возобновления земледелия на севере Крыма. Ожидается, что сельскохозяйственные работы можно будет возобновить уже этой весной. Но хватит ли днепровской воды, чтобы, как прежде, устраивать запруды для разведения пресноводной рыбы и выращивать рис, пока неизвестно.