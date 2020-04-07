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Днепропетровский градоначальник Борис Филатов собирает коллег, чтобы повести их войной на Киев

07 апреля 2020, 15:35  •  43 • Украина
Филатов запомнился своей фразой, сказанной в ходе событий «Русской весны» - «…а вешать будем потом!» Вешать он намеревался «сепаратистов» - а теперь он сам стал сепаратистом, возглавив движение региональной элиты за расширение полномочий. Опубликовав программную статью в киевском «Зеркале недели», Филатов предложил главам крупных городов и руководству областей объединиться, чтобы противостоять воле Киева, - вплоть до, как он заявил, полного контроля над силовиками и финансами на местах.
«Нужен муниципальный кодекс, где чётко будут распределены полномочия местной и центральной власти», - указал Филатов. – «Прежде всего, нужно говорить о правах местного самоуправления. О передаче на места возможности выбирать судей, администрировать налоги и создавать муниципальную полицию». По сути, Филатов выдвинул Зеленскому ультиматум – президенту Украины предлагается либо «по-хорошему» отказаться от реальной власти (а контроль за налогами, судами и силовыми структурами – это и есть власть), либо сойтись в неравной схватке с региональной элитой, давно подготовившейся к «большому дерибану», но не решавшейся запустить процесс в отсутствие вождя. Теперь вождь появился – это мэр Днепропетровска Филатов. И решительности ему не занимать.
Интрига лишь в том, поддержат ли Филатова крупнейшие региональные царьки – в частности, харьковский мэр Геннадий Кернес, давно и успешно контролирующий практически всю Слобожанщину. Тёплыми их отношения не назвать, скорее – враждебными, но на Украине всё решает ситуация, и кровные враги нередко становятся друзьями до гроба. Стоит напомнить, что в былые времена Филатову неплохо удавалось договариваться и с бандитами, и с националистами, более того, именно он одним из первых стал формировать добровольческие батальоны и отправлять их воевать на Донбасс. А в нынешних изменившихся условиях что может помешать Филатову указать своим головорезам новую цель – Киев? Понимает ли Зеленский, что у него, фактически, нет выбора, и ему придётся одобрить, оперируя цитатами Филатова из статьи в «Зеркале недели», «более глубокую децентрализацию Украины»? Пока центральная власть держится именно за счёт регионов – точнее, за счёт региональных бюджетов. А желания «кормить Киев» в глубинке становится всё меньше и меньше.

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