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Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
10 марта 2022, 14:40 • 757 • Украина
Бойцы 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады внезапно отказались выполнять приказы вышестоящего начальства и не выдвинулись на защиту Киева.
По данным компетентных источников, военнослужащие ВСУ испытывают острую нехватку топлива и опасаются вступать в боевой контакт с ВКС России, которые полностью контролируют небо над Украиной.
Следует заметить, что конфликты среди украинских силовиков в последние дни становятся все более очевидными. Даже люди далекие от военного дела замечают, что ВСУ как будто действуют отдельно, а территориальная оборона —отдельно.
25-я отдельная Днепропетровская десантно-штурмовая бригада — воинское формирование, входящее в состав Десантно-штурмовых войск Украины. Бригада создавалась для действий в тылу противника, способна десантироваться в полном составе со специальным вооружением и техникой (БМД-1, БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона»).
Бойцы бригады немало повоевали в зоне АТО, потеряв там около полутора сотен бойцов и проиграв пару позорных битв.
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