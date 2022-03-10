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Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму

10 марта 2022, 14:40  •  757 • Украина


Бойцы 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады внезапно отказались выполнять приказы вышестоящего начальства и не выдвинулись на защиту Киева.

На немедленной переброске десантников в столицу настаивает лично Зеленский, по его замыслу днепропетровские военнослужащие должны усилить гарнизон и взять под охрану правительственные объекты.

По данным компетентных источников, военнослужащие ВСУ испытывают острую нехватку топлива и опасаются вступать в боевой контакт с ВКС России, которые полностью контролируют небо над Украиной.


Следует заметить, что конфликты среди украинских силовиков в последние дни становятся все более очевидными. Даже люди далекие от военного дела замечают, что ВСУ как будто действуют отдельно, а территориальная оборона —отдельно.


25-я отдельная Днепропетровская десантно-штурмовая бригада — воинское формирование, входящее в состав Десантно-штурмовых войск Украины. Бригада создавалась для действий в тылу противника, способна десантироваться в полном составе со специальным вооружением и техникой (БМД-1, БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона»).


Бойцы бригады немало повоевали в зоне АТО, потеряв там около полутора сотен бойцов и проиграв пару позорных битв.

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