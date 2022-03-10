Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму

Бойцы 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады внезапно отказались выполнять приказы вышестоящего начальства и не выдвинулись на защиту Киева.На немедленной переброске десантников в столицу настаивает лично Зеленский, по его замыслу днепропетровские военнослужащие должны усилить гарнизон и взять под охрану правительственные объекты.По данным компетентных источников, военнослужащие ВСУ испытывают острую нехватку топлива и опасаются вступать в боевой контакт с ВКС России, которые полностью контролируют небо над Украиной.Следует заметить, что конфликты среди украинских силовиков в последние дни становятся все более очевидными. Даже люди далекие от военного дела замечают, что ВСУ как будто действуют отдельно, а территориальная оборона —отдельно.25-я отдельная Днепропетровская десантно-штурмовая бригада — воинское формирование, входящее в состав Десантно-штурмовых войск Украины. Бригада создавалась для действий в тылу противника, способна десантироваться в полном составе со специальным вооружением и техникой (БМД-1, БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона»).Бойцы бригады немало повоевали в зоне АТО, потеряв там около полутора сотен бойцов и проиграв пару позорных битв.