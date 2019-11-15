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ДнепроГЭС, или Чем реально угрожает Украина России
15 ноября 2019, 17:24 • 86 • Аналитика
ДнепроГЭС
Всё чаще с Украины приходят новости об очередном падении моста, обрушении дома, провале асфальтового покрытия дороги, сбоя в работе АЭС и т.д. Аварийная география ширится с каждым днём: Харьковская, Одесская, Львовская, Тернопольская области и, конечно, Киев. Частота таких новостей напоминает сводки с фронта. При этом инфраструктура пленных не берёт. Главное же, что периодичность подобных новостей такова, что она нас приучила к обыденности происходящего инфраструктурного кошмара. Даже очередная аварийная ситуация на АЭС, ранее заставлявшая автора вздрогнуть, воспринимается с некоторой скукой. Увы, за этим ворохом ЧП порой теряются некоторые знаковые моменты, способные повлечь колоссальные последствия.
«Декоммунизация» Днепра на марше
Всё более опасные «звоночки» доносятся с Днепровской гидроэлектростанции. Ещё десять лет назад группа украинских экспертов констатировала, что часть дамб Украины на Днепре находятся в опасном состоянии и требуют серьёзного ремонта. Но в полном объёме даже тогда работы произведены не были. Поэтому в данный момент угрозу представляет обрушение целого каскада дамб по Днепру.
Если рухнет Киевская дамба (чуть севернее столицы), то поток сначала уничтожит городские мосты, половина которых тоже находится в аварийном состоянии, не считая подтопления крупных территорий Киева, а позже ринется вниз по течению Днепра. Следующей на очереди окажется Каневская дамба, ГЭС которой мощнее Киевской. Она также не выдержит удара мощной волны. Спустя некоторое время канет в лету Кременчугская дамба.
Киевская ГЭС — первая кость в эффекте домино
В итоге, согласно данным специалистов, волна высотой в 10 метров буквально смоет последнюю линию обороны перед ДнепроГЭСом – Днепродзержинскую ГЭС, которую вместо ремонта решили наградить «декоммунизацией» и переименовали в Среднеднепровскую. Естественно, набирающая мощь волна вскоре буквально похоронит и легендарный ДнепроГЭС – венец каскада гидроэлектростанций Днепра.
О последствиях стоит поговорить отдельно. Ведь, несмотря на апокалиптичность такого исхода, данный сценарий далеко не единственный, способный окончательно «декоммунизировать» великую реку Украины.
Днепрогэс и сам «устал»
Ставшая крылатой фраза «мост немного устал» принадлежит мэру Киева Кличко. Разразился он этой комичной тирадой сразу после того, как прибыл к месту обрушения столичного Шуляевского моста. Как ни странно, но в известном смысле наш златоуст был прав. Инфраструктура Украины в самом деле устала. А что же касается ДнепроГЭСа, то и без каскада обрушений по Днепру объект готов рухнуть.
Первые тревожные вести о состоянии ДнепроГЭСа зазвучали ещё в прошлом году, а в начале 2019-го года власти Запорожья и вовсе запретили передвижение по плотине машин весом более 25 тонн. Этот шаг откровенного отчаяния – последняя надежда на то, что дамба ГЭС не рухнет.
Правда, ожидать какого-либо результата не стоит. Ведь запрет не распространяется на городской, пригородный и социальный транспорт, мусоровозы и машины аварийных служб. К тому же никто не даст гарантии, что в нищей стране за долю малую местный блюститель дорожного порядка не пропустит очередную фуру.
Стоит отметить, что «тело» плотины во время Великой Отечественной войны подрывали дважды и дважды восстанавливали. А вот разговоры о капитальной модернизации ДнепроГЭСа начали вести ещё в 80-е годы прошлого века. Но в то же время основательное строительство и модернизация шли по всей Украине – прощальный подарок неблагодарному потомству от Союза. Поэтому, пока шло согласование проекта по ДнепроГЭСу, сам СССР распался, а новое руководство бывшей УССР было занято совсем другими вещами. В итоге на ГЭС только поменяли турбины.
Подрыв плотины ДнепроГЭСа немцами (фото с немецкого самолёта, 1943-й год)
Во время этой урезанной модернизации специалисты, естественно, провели детальное обследование плотины. Были обнаружены множественные сквозные трещины шириной до 1,5 миллиметра. А уже в 2009-м году мэр Запорожья Евгений Карташов направил в кабмин Украины письмо с просьбой «определить уровень аварийности плотины ДнепроГЭСа». Также городской глава просил ускорить процесс выделения из резервного фонда кабмина денежных средств в размере 7,7 миллиона гривен для проведения первоочередных работ по ликвидации аварийного состояния.
Подобную просьбу мэр аргументировал весьма пугающими данными. Так, по его словам, конструкция проезжей части плотины дала трещину и уже представляет угрозу безопасности. А по неподтверждённым данным, ООО «Запорожмост» и вовсе утверждает о резком ухудшении ситуации на данном объекте.
При этом (учитывая необычайную политизированность всего и вся в современном мире) добиться внятных ответов от украинских, впрочем, и некоторых российских, специалистов практически невозможно. Одни бьют в набат, другие дублируют набившую оскомину фразу «вы всё врёте». К примеру, доморощенный учёный и инженер-гидролог Юрий Медовар заявил, что он «бывал на ДнепроГЭСе» и убедился, что это «колоссальное сооружение», а потому опасаться нечего. После этих его слов стало ещё более не по себе, т.к. Медовар — старый прожжённый оппозиционер, «яблочник» и один из пророков «разрушения Крымского моста сразу после ввода его в строй».
Последствия
Понятно, что в нынешнем положении объективную оценку состоянию ДнепроГЭСа дать крайне сложно, но вот последствия были предсказаны задолго до «майдана» — во время учений служб по ЧС, поэтому им более или менее можно доверять.
Определённо будет полностью затоплено Запорожье. В некоторых районах вода поднимется на 8-12 метров. Эта отметка будет удерживаться около 4-7 часов. Полный спад воды же ожидается только четыре дня спустя. При этом затопление будет стремительным и катастрофическим.
Дома сметёт огромной 20-метровой волной, которая будет двигаться со скоростью 17 метров в секунду. Естественно, будут полностью уничтожены все мосты на Днепре. В зоне катастрофического затопления окажутся свыше 100 тысяч человек только в городе Запорожье.
Кроме того, даже после ухода воды на всей территории затопления останется от полуметра до метра ила и различного мусора. Главное же, что наружу вырвутся нечистоты и токсичные отходы, что вызовет чудовищную эпидемиологическую ситуацию во всём районе. Однако, учитывая современную ситуацию на Украине, истинные масштабы трагедии доподлинно предсказать невозможно. К тому же в 70 километрах ниже по течению Днепра находится Запорожская АЭС. При этом здесь приведены только последствия разрушения ДнепроГЭСа, а предсказать результаты каскада обрушений, начиная с Киевской ГЭС, вообще необычайно тяжело, да и страшно. И всё это точно отразится на России, уж слишком масштабны последствия: миграция, эпидемии, экологическое состояние…
Восточный ветер
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