ДнепроГЭС, или Чем реально угрожает Украина России • 86 • Аналитика

ДнепроГЭС

Всё чаще с Украины приходят новости об очередном падении моста, обрушении дома, провале асфальтового покрытия дороги, сбоя в работе АЭС и т.д. Аварийная география ширится с каждым днём: Харьковская, Одесская, Львовская, Тернопольская области и, конечно, Киев. Частота таких новостей напоминает сводки с фронта. При этом инфраструктура пленных не берёт. Главное же, что периодичность подобных новостей такова, что она нас приучила к обыденности происходящего инфраструктурного кошмара. Даже очередная аварийная ситуация на АЭС, ранее заставлявшая автора вздрогнуть, воспринимается с некоторой скукой. Увы, за этим ворохом ЧП порой теряются некоторые знаковые моменты, способные повлечь колоссальные последствия.



«Декоммунизация» Днепра на марше



Всё более опасные «звоночки» доносятся с Днепровской гидроэлектростанции. Ещё десять лет назад группа украинских экспертов констатировала, что часть дамб Украины на Днепре находятся в опасном состоянии и требуют серьёзного ремонта. Но в полном объёме даже тогда работы произведены не были. Поэтому в данный момент угрозу представляет обрушение целого каскада дамб по Днепру.



Если рухнет Киевская дамба (чуть севернее столицы), то поток сначала уничтожит городские мосты, половина которых тоже находится в аварийном состоянии, не считая подтопления крупных территорий Киева, а позже ринется вниз по течению Днепра. Следующей на очереди окажется Каневская дамба, ГЭС которой мощнее Киевской. Она также не выдержит удара мощной волны. Спустя некоторое время канет в лету Кременчугская дамба.





Киевская ГЭС — первая кость в эффекте домино

В итоге, согласно данным специалистов, волна высотой в 10 метров буквально смоет последнюю линию обороны перед ДнепроГЭСом – Днепродзержинскую ГЭС, которую вместо ремонта решили наградить «декоммунизацией» и переименовали в Среднеднепровскую. Естественно, набирающая мощь волна вскоре буквально похоронит и легендарный ДнепроГЭС – венец каскада гидроэлектростанций Днепра.



О последствиях стоит поговорить отдельно. Ведь, несмотря на апокалиптичность такого исхода, данный сценарий далеко не единственный, способный окончательно «декоммунизировать» великую реку Украины.



Днепрогэс и сам «устал»

Ставшая крылатой фраза «мост немного устал» принадлежит мэру Киева Кличко. Разразился он этой комичной тирадой сразу после того, как прибыл к месту обрушения столичного Шуляевского моста. Как ни странно, но в известном смысле наш златоуст был прав. Инфраструктура Украины в самом деле устала. А что же касается ДнепроГЭСа, то и без каскада обрушений по Днепру объект готов рухнуть.



Первые тревожные вести о состоянии ДнепроГЭСа зазвучали ещё в прошлом году, а в начале 2019-го года власти Запорожья и вовсе запретили передвижение по плотине машин весом более 25 тонн. Этот шаг откровенного отчаяния – последняя надежда на то, что дамба ГЭС не рухнет.



Правда, ожидать какого-либо результата не стоит. Ведь запрет не распространяется на городской, пригородный и социальный транспорт, мусоровозы и машины аварийных служб. К тому же никто не даст гарантии, что в нищей стране за долю малую местный блюститель дорожного порядка не пропустит очередную фуру.



Стоит отметить, что «тело» плотины во время Великой Отечественной войны подрывали дважды и дважды восстанавливали. А вот разговоры о капитальной модернизации ДнепроГЭСа начали вести ещё в 80-е годы прошлого века. Но в то же время основательное строительство и модернизация шли по всей Украине – прощальный подарок неблагодарному потомству от Союза. Поэтому, пока шло согласование проекта по ДнепроГЭСу, сам СССР распался, а новое руководство бывшей УССР было занято совсем другими вещами. В итоге на ГЭС только поменяли турбины.





Подрыв плотины ДнепроГЭСа немцами (фото с немецкого самолёта, 1943-й год)

Во время этой урезанной модернизации специалисты, естественно, провели детальное обследование плотины. Были обнаружены множественные сквозные трещины шириной до 1,5 миллиметра. А уже в 2009-м году мэр Запорожья Евгений Карташов направил в кабмин Украины письмо с просьбой «определить уровень аварийности плотины ДнепроГЭСа». Также городской глава просил ускорить процесс выделения из резервного фонда кабмина денежных средств в размере 7,7 миллиона гривен для проведения первоочередных работ по ликвидации аварийного состояния.





Подобную просьбу мэр аргументировал весьма пугающими данными. Так, по его словам, конструкция проезжей части плотины дала трещину и уже представляет угрозу безопасности. А по неподтверждённым данным, ООО «Запорожмост» и вовсе утверждает о резком ухудшении ситуации на данном объекте.



При этом (учитывая необычайную политизированность всего и вся в современном мире) добиться внятных ответов от украинских, впрочем, и некоторых российских, специалистов практически невозможно. Одни бьют в набат, другие дублируют набившую оскомину фразу «вы всё врёте». К примеру, доморощенный учёный и инженер-гидролог Юрий Медовар заявил, что он «бывал на ДнепроГЭСе» и убедился, что это «колоссальное сооружение», а потому опасаться нечего. После этих его слов стало ещё более не по себе, т.к. Медовар — старый прожжённый оппозиционер, «яблочник» и один из пророков «разрушения Крымского моста сразу после ввода его в строй».



Последствия

Понятно, что в нынешнем положении объективную оценку состоянию ДнепроГЭСа дать крайне сложно, но вот последствия были предсказаны задолго до «майдана» — во время учений служб по ЧС, поэтому им более или менее можно доверять.





Определённо будет полностью затоплено Запорожье. В некоторых районах вода поднимется на 8-12 метров. Эта отметка будет удерживаться около 4-7 часов. Полный спад воды же ожидается только четыре дня спустя. При этом затопление будет стремительным и катастрофическим.



Дома сметёт огромной 20-метровой волной, которая будет двигаться со скоростью 17 метров в секунду. Естественно, будут полностью уничтожены все мосты на Днепре. В зоне катастрофического затопления окажутся свыше 100 тысяч человек только в городе Запорожье.



Кроме того, даже после ухода воды на всей территории затопления останется от полуметра до метра ила и различного мусора. Главное же, что наружу вырвутся нечистоты и токсичные отходы, что вызовет чудовищную эпидемиологическую ситуацию во всём районе. Однако, учитывая современную ситуацию на Украине, истинные масштабы трагедии доподлинно предсказать невозможно. К тому же в 70 километрах ниже по течению Днепра находится Запорожская АЭС. При этом здесь приведены только последствия разрушения ДнепроГЭСа, а предсказать результаты каскада обрушений, начиная с Киевской ГЭС, вообще необычайно тяжело, да и страшно. И всё это точно отразится на России, уж слишком масштабны последствия: миграция, эпидемии, экологическое состояние… Всё чаще с Украины приходят новости об очередном падении моста, обрушении дома, провале асфальтового покрытия дороги, сбоя в работе АЭС и т.д. Аварийная география ширится с каждым днём: Харьковская, Одесская, Львовская, Тернопольская области и, конечно, Киев. Частота таких новостей напоминает сводки с фронта. При этом инфраструктура пленных не берёт. Главное же, что периодичность подобных новостей такова, что она нас приучила к обыденности происходящего инфраструктурного кошмара. Даже очередная аварийная ситуация на АЭС, ранее заставлявшая автора вздрогнуть, воспринимается с некоторой скукой. Увы, за этим ворохом ЧП порой теряются некоторые знаковые моменты, способные повлечь колоссальные последствия.Всё более опасные «звоночки» доносятся с Днепровской гидроэлектростанции. Ещё десять лет назад группа украинских экспертов констатировала, что часть дамб Украины на Днепре находятся в опасном состоянии и требуют серьёзного ремонта. Но в полном объёме даже тогда работы произведены не были. Поэтому в данный момент угрозу представляет обрушение целого каскада дамб по Днепру.Если рухнет Киевская дамба (чуть севернее столицы), то поток сначала уничтожит городские мосты, половина которых тоже находится в аварийном состоянии, не считая подтопления крупных территорий Киева, а позже ринется вниз по течению Днепра. Следующей на очереди окажется Каневская дамба, ГЭС которой мощнее Киевской. Она также не выдержит удара мощной волны. Спустя некоторое время канет в лету Кременчугская дамба.В итоге, согласно данным специалистов, волна высотой в 10 метров буквально смоет последнюю линию обороны перед ДнепроГЭСом – Днепродзержинскую ГЭС, которую вместо ремонта решили наградить «декоммунизацией» и переименовали в Среднеднепровскую. Естественно, набирающая мощь волна вскоре буквально похоронит и легендарный ДнепроГЭС – венец каскада гидроэлектростанций Днепра.О последствиях стоит поговорить отдельно. Ведь, несмотря на апокалиптичность такого исхода, данный сценарий далеко не единственный, способный окончательно «декоммунизировать» великую реку Украины.Ставшая крылатой фраза «мост немного устал» принадлежит мэру Киева Кличко. Разразился он этой комичной тирадой сразу после того, как прибыл к месту обрушения столичного Шуляевского моста. Как ни странно, но в известном смысле наш златоуст был прав. Инфраструктура Украины в самом деле устала. А что же касается ДнепроГЭСа, то и без каскада обрушений по Днепру объект готов рухнуть.Первые тревожные вести о состоянии ДнепроГЭСа зазвучали ещё в прошлом году, а в начале 2019-го года власти Запорожья и вовсе запретили передвижение по плотине машин весом более 25 тонн. Этот шаг откровенного отчаяния – последняя надежда на то, что дамба ГЭС не рухнет.Правда, ожидать какого-либо результата не стоит. Ведь запрет не распространяется на городской, пригородный и социальный транспорт, мусоровозы и машины аварийных служб. К тому же никто не даст гарантии, что в нищей стране за долю малую местный блюститель дорожного порядка не пропустит очередную фуру.Стоит отметить, что «тело» плотины во время Великой Отечественной войны подрывали дважды и дважды восстанавливали. А вот разговоры о капитальной модернизации ДнепроГЭСа начали вести ещё в 80-е годы прошлого века. Но в то же время основательное строительство и модернизация шли по всей Украине – прощальный подарок неблагодарному потомству от Союза. Поэтому, пока шло согласование проекта по ДнепроГЭСу, сам СССР распался, а новое руководство бывшей УССР было занято совсем другими вещами. В итоге на ГЭС только поменяли турбины.Во время этой урезанной модернизации специалисты, естественно, провели детальное обследование плотины. Были обнаружены множественные сквозные трещины шириной до 1,5 миллиметра. А уже в 2009-м году мэр Запорожья Евгений Карташов направил в кабмин Украины письмо с просьбой «определить уровень аварийности плотины ДнепроГЭСа». Также городской глава просил ускорить процесс выделения из резервного фонда кабмина денежных средств в размере 7,7 миллиона гривен для проведения первоочередных работ по ликвидации аварийного состояния.Подобную просьбу мэр аргументировал весьма пугающими данными. Так, по его словам, конструкция проезжей части плотины дала трещину и уже представляет угрозу безопасности. А по неподтверждённым данным, ООО «Запорожмост» и вовсе утверждает о резком ухудшении ситуации на данном объекте.При этом (учитывая необычайную политизированность всего и вся в современном мире) добиться внятных ответов от украинских, впрочем, и некоторых российских, специалистов практически невозможно. Одни бьют в набат, другие дублируют набившую оскомину фразу «вы всё врёте». К примеру, доморощенный учёный и инженер-гидролог Юрий Медовар заявил, что он «бывал на ДнепроГЭСе» и убедился, что это «колоссальное сооружение», а потому опасаться нечего. После этих его слов стало ещё более не по себе, т.к. Медовар — старый прожжённый оппозиционер, «яблочник» и один из пророков «разрушения Крымского моста сразу после ввода его в строй».Понятно, что в нынешнем положении объективную оценку состоянию ДнепроГЭСа дать крайне сложно, но вот последствия были предсказаны задолго до «майдана» — во время учений служб по ЧС, поэтому им более или менее можно доверять.Определённо будет полностью затоплено Запорожье. В некоторых районах вода поднимется на 8-12 метров. Эта отметка будет удерживаться около 4-7 часов. Полный спад воды же ожидается только четыре дня спустя. При этом затопление будет стремительным и катастрофическим.Дома сметёт огромной 20-метровой волной, которая будет двигаться со скоростью 17 метров в секунду. Естественно, будут полностью уничтожены все мосты на Днепре. В зоне катастрофического затопления окажутся свыше 100 тысяч человек только в городе Запорожье.Кроме того, даже после ухода воды на всей территории затопления останется от полуметра до метра ила и различного мусора. Главное же, что наружу вырвутся нечистоты и токсичные отходы, что вызовет чудовищную эпидемиологическую ситуацию во всём районе. Однако, учитывая современную ситуацию на Украине, истинные масштабы трагедии доподлинно предсказать невозможно. К тому же в 70 километрах ниже по течению Днепра находится Запорожская АЭС. При этом здесь приведены только последствия разрушения ДнепроГЭСа, а предсказать результаты каскада обрушений, начиная с Киевской ГЭС, вообще необычайно тяжело, да и страшно. И всё это точно отразится на России, уж слишком масштабны последствия: миграция, эпидемии, экологическое состояние… Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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