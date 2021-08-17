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Днепр позеленел: Активисты сняли на видео вязкую "кашу" вместо воды
17 августа 2021, 18:10 • 68 • В мире
Вода в Днепре позеленела, на поверхности плавает мёртвая рыба - активисты, которые засняли состояние реки, в негодовании.
В десяти километрах от Черкасс активисты обнаружили, что привычная вода Днепра стала внезапно зелёной. На записи запечатлено, что вместо воды - вязкая зелёная "каша".
"Днепр погибает, сегодня намотали почти 100 км по Днепру, вода с каждым годом все хуже и хуже, всё усеяно дохлой рыбой, скоро Днепр превратится в болото", - сетует под записью автор видео активистка из Черкасс Ирина Вербовская.
Она отмечает, что с каждым годом рыб-санитаров становится всё меньше, идёт активный отлов. В итоге ситуация дойдёт до того, что река превратится в болото.
"Вместо воды будет везде вот такая зелёная каша… очень обидно…но это всё не за горами…." - отмечает она.
По информации местных СМИ, с середины июля на всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться из-за "цветения" воды и мора рыбы в сильную жару.
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