Днепр позеленел: Активисты сняли на видео вязкую "кашу" вместо воды

Вода в Днепре позеленела, на поверхности плавает мёртвая рыба - активисты, которые засняли состояние реки, в негодовании.

В десяти километрах от Черкасс активисты обнаружили, что привычная вода Днепра стала внезапно зелёной. На записи запечатлено, что вместо воды - вязкая зелёная "каша".

"Днепр погибает, сегодня намотали почти 100 км по Днепру, вода с каждым годом все хуже и хуже, всё усеяно дохлой рыбой, скоро Днепр превратится в болото", - сетует под записью автор видео активистка из Черкасс Ирина Вербовская.

Она отмечает, что с каждым годом рыб-санитаров становится всё меньше, идёт активный отлов. В итоге ситуация дойдёт до того, что река превратится в болото.

"Вместо воды будет везде вот такая зелёная каша… очень обидно…но это всё не за горами…." - отмечает она.

По информации местных СМИ, с середины июля на всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться из-за "цветения" воды и мора рыбы в сильную жару.