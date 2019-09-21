Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады

За перекрытие Днепра Россию ожидают международные санкции, пригрозил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Он отметил, что идея водной блокады в качестве ответа на блокировку Северо-Крымского канала недопустима.

По его словам, река Днепр не принадлежит ни одному из государств, по территории которых она протекает, а вот для перекрытия канала у Киева якобы есть все основания, передает "Утро.ру".

"У нас есть полное право для регулировки уровня воды в нем", - пояснил украинец.

При этом, подчеркнул он, Украина тем самым не нарушает международных законов.

Пассаж Яцюка стал ответом заявлению Георгия Мурадова, заместителя председателя российского правительства Крыма, который заявил о нарушениях со стороны Украины.

"Перекрывая Северо-Крымский канал, украинские власти нарушили международное законодательство. Международные каналы тоже регулируются. Их нельзя в одностороннем порядке взять и закрыть, для судоходства или для прохождения воды. Нужно читать определенные разделы международного права", - заявил крымский чиновник.