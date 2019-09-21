|
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
21 сентября 2019, 08:39 • 445 • В мире
Киев придумал наказание для Москвы за перекрытый Днепр. Заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк отметил, что Россия не может перекрыть реку в ответ на блокировку Северо-Крымского канала. При этом, указал он, Украина может блокировать канал, убежден он.
За перекрытие Днепра Россию ожидают международные санкции, пригрозил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Он отметил, что идея водной блокады в качестве ответа на блокировку Северо-Крымского канала недопустима.
По его словам, река Днепр не принадлежит ни одному из государств, по территории которых она протекает, а вот для перекрытия канала у Киева якобы есть все основания, передает "Утро.ру".
"У нас есть полное право для регулировки уровня воды в нем", - пояснил украинец.
При этом, подчеркнул он, Украина тем самым не нарушает международных законов.
Пассаж Яцюка стал ответом заявлению Георгия Мурадова, заместителя председателя российского правительства Крыма, который заявил о нарушениях со стороны Украины.
"Перекрывая Северо-Крымский канал, украинские власти нарушили международное законодательство. Международные каналы тоже регулируются. Их нельзя в одностороннем порядке взять и закрыть, для судоходства или для прохождения воды. Нужно читать определенные разделы международного права", - заявил крымский чиновник.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
445
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 17:24
|
19 сентября 2019, 17:24
|
20 сентября 2019, 03:24
|
19 сентября 2019, 07:54
|
19 сентября 2019, 14:24
|
19 сентября 2019, 04:39
|
18 сентября 2019, 02:39