|
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
31 декабря 2020, 21:20 • 97 • Политика
Депутат Госдумы от республики Крым, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма. Она подчеркнула, что река Днепр - не частная собственность Киева, а также кое о чём напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Поклонская считает, что крымчане имеют полное право на воду.
"Это не частная собственность украинской власти. Река Днепр является рекой международного значения, а Северо-Крымский канал - это не забор в огороде Владимира Александровича Зеленского", - произнесла политик.
По словам Натальи Поклонской, решение проблемы с обеспечением полуострова водой возможно через международные организации. В данном случае хороши абсолютно "все политические и дипломатические методы".
В эфире радио "Спутник в Крыму" депутат сообщила, что больше полугода переписывается с Управлением верховного комиссара по правам человека ООН. Она зовёт представителей ведомства в Крым, чтобы те могли удостовериться в наличии проблемы. Недавно было получено согласие на визит, однако на уточняющее письмо Поклонской по поводу сроков и состава делегации ответа не было. Парламентарий пообещала: будет повторять обращение в организацию и добиваться своего.
До 2014 года примерно 85% объёма пресной воды в Крым поступало по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. После того как жители полуострова проголосовали за возвращение в состав России, Киев организовал водную блокаду. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много раз заявлял, что эти действия противоречат международным и европейским конвенциям.
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2020, 19:15
|
25 декабря 2020, 04:00
|
25 декабря 2020, 17:45
|
26 декабря 2020, 14:50
|
25 декабря 2020, 21:25
|
26 декабря 2020, 01:05
|
26 декабря 2020, 01:05