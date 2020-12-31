Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма

Поклонская считает, что крымчане имеют полное право на воду.

"Это не частная собственность украинской власти. Река Днепр является рекой международного значения, а Северо-Крымский канал - это не забор в огороде Владимира Александровича Зеленского", - произнесла политик.

По словам Натальи Поклонской, решение проблемы с обеспечением полуострова водой возможно через международные организации. В данном случае хороши абсолютно "все политические и дипломатические методы".

В эфире радио "Спутник в Крыму" депутат сообщила, что больше полугода переписывается с Управлением верховного комиссара по правам человека ООН. Она зовёт представителей ведомства в Крым, чтобы те могли удостовериться в наличии проблемы. Недавно было получено согласие на визит, однако на уточняющее письмо Поклонской по поводу сроков и состава делегации ответа не было. Парламентарий пообещала: будет повторять обращение в организацию и добиваться своего.

До 2014 года примерно 85% объёма пресной воды в Крым поступало по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. После того как жители полуострова проголосовали за возвращение в состав России, Киев организовал водную блокаду. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много раз заявлял, что эти действия противоречат международным и европейским конвенциям.