Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма

Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма, которую устроила Украина. В этом случае Россия сможет достичь сразу нескольких целей. Днепр - наш.

С такой инициативой выступил политолог и журналист Александр Сосновский. Идея разрешения водной проблемы Крыма пришла ему в голову на фоне появления новостей о попытке Турции прорыть канал из Мраморного моря в Чёрное.

Эксперт заметил, что Белоруссия и Россия могут воспользоваться этим опытом: создать небольшую запруду на Днепре и соорудить канал.

Назовем "Северный Днепр - 2". Начнём у деревни Бочарово, где Днепр своё начало берёт, - делится соображениями журналист.

По словам Сосновского, таким образом Россия сможет решить сразу несколько задач. Обеспечить Крым водой. Привести Украину в чувство. Построить в Союзном государстве аграрные хозяйства с ирригационными системами. Реализовать давнюю мечту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который когда-то предлагал повернуть Днепр вспять. Начать продавать Украине воду по заниженной цене, "чтобы позлить США". Заставить Германию учредить водяной фонд на 1 млн гривен, как в случае с энергетическим фондом, который уже пообещал Киеву Берлин. А если Украина будет выступать - снять у неё все рельсы, которые стране в своё время проложил ненавидимый ею Советский Союз.

По-моему, неплохо. Нет? - резюмирует Сосновский.

Скриншот:Telegram/Доктор Сосновский

Напомним, что Украина ранее перекрыла Северо-Крымский канал, лишив крымчан доступа к пресной воде. Россия уже обращала внимание ООН на нарушение гуманитарных прав Киевом, однако в организации заявили, что проблему дефицита воды в Крыму Россия и Украина должны решать сообща.