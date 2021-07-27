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Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
27 июля 2021, 20:45 • 200 • Политика
Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма, которую устроила Украина. В этом случае Россия сможет достичь сразу нескольких целей. Днепр - наш.
С такой инициативой выступил политолог и журналист Александр Сосновский. Идея разрешения водной проблемы Крыма пришла ему в голову на фоне появления новостей о попытке Турции прорыть канал из Мраморного моря в Чёрное.
Эксперт заметил, что Белоруссия и Россия могут воспользоваться этим опытом: создать небольшую запруду на Днепре и соорудить канал.
По словам Сосновского, таким образом Россия сможет решить сразу несколько задач. Обеспечить Крым водой. Привести Украину в чувство. Построить в Союзном государстве аграрные хозяйства с ирригационными системами. Реализовать давнюю мечту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который когда-то предлагал повернуть Днепр вспять. Начать продавать Украине воду по заниженной цене, "чтобы позлить США". Заставить Германию учредить водяной фонд на 1 млн гривен, как в случае с энергетическим фондом, который уже пообещал Киеву Берлин. А если Украина будет выступать - снять у неё все рельсы, которые стране в своё время проложил ненавидимый ею Советский Союз.
Скриншот:Telegram/Доктор Сосновский
Напомним, что Украина ранее перекрыла Северо-Крымский канал, лишив крымчан доступа к пресной воде. Россия уже обращала внимание ООН на нарушение гуманитарных прав Киевом, однако в организации заявили, что проблему дефицита воды в Крыму Россия и Украина должны решать сообща.
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