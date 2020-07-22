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Дмитрию Разумкову предстоит заменить Владимиру Зеленского – как нам, в России, относиться к этой замене?

22 июля 2020, 17:05  •  165 • Украина
Патриарх украинских политологов Михаил Погребинский принялся убеждать избирателей Украины (а, в первую очередь, правящий класс России), что Разумков может стать достойной заменой Зеленского. Слишком очевидным стал непрофессионализм смехача, угодившего одновременно в несколько грязных скандалов (переезд от семьи на госдачу в результате интрижки с пресс-секретаршей, неудачная постановка с «терактом» в Луцке, санкционированное представителем президентской администрации устранение блогера Шария).
Погребинский начал свою «рекламную кампанию» не на пустом месте – Зеленский поочерёдно испортил отношения с олигархами Коломойским, Пинчуком и Ахметовым, не сумев при этом добиться лояльности Медведчука и Бойко, а, заодно, настроив против себя богатеев из «второго эшелона» во главе с дважды обманутым им Хорошковским. Украинская олигархия, тридцать лет управляющая страной реально, таким образом, вынуждена подумать о замене заигравшегося паяца – и с кандидатом, который может устроить всех, похоже, уже определились. Разумков раздаёт интервью налево-направо, и подконтрольная олигархам украинская пресса представляет его профессионалом, совершенно неангажированным и неподкупным, к тому же, достаточно опытным – в отличие от неумёхи Зеленского. За глаза Разумкова уже называют «АльтернаДимой», и обещают, что властная рокировка может пройти уже этой осенью – если, конечно, вкусивший власти Зеленский не заартачится.
Интрига сложившейся ситуации в следующем – и для Запада, и для России Зеленский перестал быть «рукопожатным». О кредитах в такой ситуации можно забыть, о преференциях украинским воротилам – тем паче. Зеленский не настроен прекращать гражданскую войну, а Европе она надоела, не говоря уже о России, и всё к тому, что чем быстрее «списать» на берег клоуна, тем больше шансов у государства Украина выплыть из гиблого места, в котором оно оказалось. Вот только много ли толку от замены? Разумков, хоть и происходит из русскоязычной среды, вовсе не настроен принципиально менять языковое законодательство (именно с его подачи обнулили попытку ряда депутатов свернуть процесс украинизации, перенеся на несколько лет обязательное образование на украинском языке). Разумков всячески приветствует «антитеррористическую операцию» на Донбассе до победного конца, и не настроен на диалог с народными республиками. Минские соглашения? Их нужно отредактировать в интересах Киева, – считает Разумков. И чем он, в таком случае, отличается от Зеленского? Нам просто втюхивают ржавое шило вместо негодного мыла, которым не отмыться от крови гражданской войны. Но Разумкова, тем не менее, продолжат превозносить – как лучшую альтернативу Зеленскому. Год назад точно так же хлопотали вокруг Зеленского, расхваливая его, как лучшую альтернативу Порошенко.

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