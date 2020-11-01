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Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
01 ноября 2020, 08:15 • 156 • Политика
Дмитрий Медведев может воспользоваться нормой о порядке формирования Совета Федерации после вступления в силу законопроекта и стать сенатором. Однако у него будет лишь три месяца, чтобы подать заявление. И, к слову, это привилегия: "Так решил действующий президент".
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект поправок к закону о формировании Совета Федерации, по одной из которых экс-глава государства становится пожизненным сенатором. Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Речь идёт о целом ряде поправок, но наибольшее внимание приковано к пожизненному сенаторству экс-президентов России. Поправка предполагает, что глава государства, чей срок правления истёк, получает пожизненное место в Совете Федерации. Также это распространяется на президентов, ушедших в отставку досрочно. Чтобы подать заявление, у бывшего президента будет три месяца.
Как пояснил в беседе с ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в случае вступления в силу нормы он также сможет воспользоваться открывающейся возможностью. В те же три месяца он вправе подать заявление.
"Бывший президент, прекративший полномочия до вступления в силу этого закона, также в течение трёх месяцев сможет подать соответствующее заявление с момента, как закон начнёт действовать".
После того, как месяцы истекут, возможность будет отозвана. Отвечая на дополнительный вопрос журналистов о том, почему было решено оставить именно трёхмесячное окно, Клишас сказал: "Так решил действующий президент".
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