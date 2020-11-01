Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект поправок к закону о формировании Совета Федерации, по одной из которых экс-глава государства становится пожизненным сенатором. Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Речь идёт о целом ряде поправок, но наибольшее внимание приковано к пожизненному сенаторству экс-президентов России. Поправка предполагает, что глава государства, чей срок правления истёк, получает пожизненное место в Совете Федерации. Также это распространяется на президентов, ушедших в отставку досрочно. Чтобы подать заявление, у бывшего президента будет три месяца.

Как пояснил в беседе с ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в случае вступления в силу нормы он также сможет воспользоваться открывающейся возможностью. В те же три месяца он вправе подать заявление.

"Бывший президент, прекративший полномочия до вступления в силу этого закона, также в течение трёх месяцев сможет подать соответствующее заявление с момента, как закон начнёт действовать".

После того, как месяцы истекут, возможность будет отозвана. Отвечая на дополнительный вопрос журналистов о том, почему было решено оставить именно трёхмесячное окно, Клишас сказал: "Так решил действующий президент".