Дмитрий Медведев поручил правительству изменить потребительскую корзину россиян

Дмитрий Медведев поручил правительству проработать перехода на новую потребительскую корзину. Сейчас это - набор продуктов, товаров и услуг, который считается минимально достаточным, чтобы прожить человеку в течение месяца. Набор решено сделать не минимальным, а базовым. То есть — пересмотреть его и увеличить.

- Министерствам труда, экономики и финансов, а так же Роспотребнадзору поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 1 января 2021 года к формированию потребительской корзины из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания, - говорится в поручении премьера.

Потребительская корзина должна пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет для каждой из 3 групп населения: трудоспособные граждане, пенсионеры, дети.

Пока в правительстве не уточняют, какими именно продуктами пополнится потребкорзина и как изменятся нормы потребления (для каждого продукта они устанавливаются отдельно). С этим кабмин должен окончательно определиться к концу года.

Медики и диетологи уже давно бьют тревогу, замечая, что в потребкорзине россиян явный перекос в сторону мучных продуктов и исправлять его нужно увеличением в рационе овощей, фруктов и мяса.

Кстати, исходя из минимальной потребительской корзины в России определяется и прожиточный минимум. А он, в свою очередь, влияет на размер многих социальных выплат.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юлианна ПЛИСКИНА, специалист по здоровому питанию:

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ БЕДНОСТЬ, А САХАР, СОЛЬ И МУКА

- В целом народ у нас питается неправильно. Пока систему здорового питания не могут ввести даже в детсадах, школах и вузах. Начинать «копать» нужно отсюда, тогда и продуктовая корзина составится правильно. Например, даже в коммерческих детсадах в рекомендованном по ГОСТу меню дают сладкие йогурты и творожки - это то, что в странах Европы давно отменено. Существуют продукты, которые нужно привыкать есть натуральными: например, творог, «кисломолочка», а у нас с самого раннего детства очень большое потребление сахара.

Второе - нужно снизить количество продуктов с белой мукой. Нужно вводить в корзину цельнозерновую муку или ржаную. Тем более, что качественная мука высшего сорта дороже ржаной или цельнозерновой.

И третье - снижение потребления соли. Ее очень много в продуктах быстрого приготовления, снэках, соусах.

Чтобы продуктовая корзина была правильно сформирована, надо соблюдать баланс витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов. В рационе должно быть оливковое масло, нежирное мясо, белая рыба, но тогда стоимость потребкорзины будет слишком высока. И тут возникает проблема: как научить россиян питаться правильно и при этом на скромный бюджет. Здесь важна пропаганда. Нужно учить людей из недорогих продуктов выбирать полезные.

В супермаркетах идет явный перекос в сторону недорогих уже готовых продуктов. Например, сухие завтраки - это не овсяные хлопья с сухофруктами, а шарики и колечки. Или макароны: люди не задумываются, что буквально на 20 рублей дороже можно взять цельнозерновые макароны, а не простые, или купить обычный ржаной хлеб. Это будет намного полезнее. Нужно объяснять это людям и составлять потребкорзину согласно принципам здорового питания и тогда будет сдвиг.