Дмитрий Захаров: фальсификатор или профан? • 95 • Аналитика



Передача попалась мне на глаза пару дней назад. В ней принял участие М. Солонин — известный фальсификатор, поэтому обсуждение его мнения — не тема данной статьи. Однако в этом же качестве выступил ведущий исторического канала «365 дней ТВ» Д. Захаров.





Д. Захаров





Мое утверждение, что Д. Захаров — фальсификатор, основано на его высказываниях, прозвучавших в этой передаче (для удобства читателей выделены жирным шрифтом), а именно:



1) на 3-й минуте: «Самая мощная армия на тот момент, Красная Армия, была уничтожена практически в считанные недели». Это соответствует плану «Барбаросса». Однако Д. Захаров почему-то не объяснил, кем в таком случае был сорван план «Барбаросса» и почему Вермахт вышел только к одной точке на линии Архангельск — Астрахань, предусмотренной этим планом, а именно к Сталинграду, и не через «считанные недели», а через 14 месяцев. Чем это для нацистов и их сателлитов закончилось, хорошо известно. А в 1945 г. «уничтоженная» РККА вышла на линию Висмар — Вена, что никакими советскими планами не предусматривалось;



2) на 8-й минуте: «У нас не было людей, способных разработать военную теорию, моторы для самолетов и всего прочего мы покупали за границей, орудия покупали за границей». Это смесь правды и лжи. Авиамоторы иностранного производства в больших количествах приобретались Советским Союзом в 20-х – начале 30-х годов, то есть до завершения первой пятилетки (индустриализации). Позднее, вплоть до ВОВ, — лишь в качестве образцов для изучения зарубежного опыта. Последнее происходило и с зарубежными артиллерийскими системами: об их массовом приобретении в довоенные годы вообще говорить не приходится. Здесь Д. Захаров привнёс долю правды, чтобы сделать свою ложь правдоподобной. О военных теоретиках будет сказано ниже;



3) на 9-й минуте (речь шла о количественном составе РККА): «И всего, безусловно, больше. Больше, чем у армий Германии, Англии, Франции, Соединенных Штатов, Японии, вместе взятых». Это голословное утверждение;



4) на 20-й минуте: «Проблема, которая, опять же, была зарождена в 17-м году как бы, — смерть военной мысли». Это обман, основанный на мифе, что до 1917 г. в России все было хорошо, а при большевиках, то есть после 1917 г., все стало плохо. В СССР те же бывшие царские офицеры военной теорией и занимались: А.А. Свечин, Б.М. Шапошников, Н.Н. Шварц и др. Из троих названных только Свечин был репрессирован;



5) на 28-29-й минутах: «Сколько там процентов армии воевало — 10-15 процентов, 20 процентов. Остальные 80 драпанули. Мы это понимаем. Ну, факт же, драпанули. Драпанули, сдались в плен». Мой дед по маме, П.П. Синяков, призванный в Белоруссии 22 июня 1941 г., под Харьковом попал в плен, но он не драпал. А вот из лагеря для военнопленных действительно сбежал. Примечательно, как Д. Захаров смакует слово «драпанули». И далее, на 30-й минуте, Д. Захаров делает вывод: «То есть процент разбежавшихся был существенно больше процента сопротивлявшихся». Сопротивлявшиеся могли попасть в плен с несравненно большей вероятностью, чем разбежавшиеся. Значит, подавляющее большинство из 5 млн. советских военнопленных, о которых говорит Д. Захаров на 29-й минуте, сопротивлялись. Д. Захаров делает вид, что не понимает этого;



6) на 34-й минуте: «У нас сколько было в 41-42 году «котлов»? Восемь или семь? Восемь! В одном случае только, в одном единственном случае командование не удрало из «котла». В одном единственном случае!» И далее: «Практически везде классическая картина — удрали генералы, после этого удрал средний комсостав, а после этого, ну, это уже дезорганизованная масса людей». По данным «Независимого военного обозрения» и «Военно-исторического журнала»: в 1941 г. погибли 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании, в том числе 10 умерли от ран, 1 застрелился во избежание плена, 1 погиб от рук диверсантов. Без вести пропали 8 генерал-майоров и 2 дивизионных комиссара. В плен попали также около 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании. Из них 9 генерал-майоров и 1 дивизионный комиссар попали в плен в окружении. Если представители высшего комсостава бросали свои войска, чтобы спастись самим, то откуда столько погибших генералов и как они попадали в плен? А если бы они спаслись бегством, то что бы они потом сказали т. Сталину; Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение



7) на 35-й минуте: «Если говорить о немцах, то немцы попадали в «котел» ДВА РАЗА. Один раз им из «котла» удалось вырваться — это «Демянский котел», в котором они пробыли практически год, их снабжали по воздуху, они несли очень тяжелые потери, но, тем не менее, из этого котла они смогли вырваться, поэтому в нашей истории этот «котел» практически никогда не упоминается. Второй «котел», в который попали немцы, хорошо известен: это Сталинград. Там была 6-я армия Паулюса, которая оборонялась до последнего, пока Паулюс не принял решение сдаться в плен». Ниже я привожу неполный список операций РККА, в результате которых части Вермахта попали в «котлы» с названиями последних:



Демянская — Демянский;

«Уран» — Сталинградский;

Великолукская — Великолукский, Ширипинский, то есть 2 «котла»;

Острогожско-Россошанская — Россошанский;

Воронежско-Касторненская — Касторненский;

Донбасская — Таганрогский;

Корсунь-Шевченковская — Корсунь-Шевченковский;

«Багратион» — Бобруйский, Витебский, Минский (к востоку от города), Могилевский, то есть 4 «котла»;

Полесская — Ковельский;

Березнеговато-Снигиревская — Снигиревский;

Проскуровско-Черновицкая — Каменец-Подольский;

Одесская — Раздельновский;

Львовско-Сандомирская — Бродовский; США и Польша: совместный спектакль для европейской аудитории

Ясско-Кишиневская — Кишиневский (к западу от города), Хушийский, то есть 2 «котла»;

Висло-Одерская — Глогавский (к востоку от города);

Варшавско-Познанская — Скражиско-Каменнский;

Восточно-Прусская — Браунсбергский;

Восточно-Померанская — Бельгардский;

Верхне-Силезская — Нойштадский;

Белградская — Смедеревский;

Венская — Товарошский;

Пражская — Пражский (восточнее города);

Франкфуртско-Губенская — Хальбский.



При этом, как видно, я не отношу к «котлам» окружения группировок немецко-фашистских войск и их сателлитов в Тернополе, Пиллау, Кенигсберге, Варшаве, Лодзе, Кракове, Бреслау, Глогау, Торуне, Кульме, Мариенбурге, Эльбинге, Млаве, Летцене, Модлине, Бромберге, Познани, Кюстрине, Шнейдемюле, Арнсвальде, Дойч-Кроне, Данциге, Грауденце, Кольберге, Будапеште и Берлине, поскольку там вражеские силы были окружены не в результате неумелого командования ими на поле боя, а как гарнизоны, предназначенные для защиты названных пунктов до конца. Также я не называю их Курляндский «котел», который собственно «котлом» не являлся, несмотря на это название, принятое в отечественной историографии;



8) на 36-й минуте: «Паулюс и его генералы и офицеры оставались со своими солдатами вплоть до капитуляции». Д. Захаров почему-то забывает, что А. Гитлер лично запретил Ф. Паулюсу и его штабу сдаваться, а это значит, что эвакуация для них исключалась. Более того, 30 января 1943 г. А. Гитлер присвоил Ф. Паулюсу звание фельдмаршала, дав понять, что он и его 6-я армия должны сопротивляться до конца, после чего новоиспеченный фельдмаршал должен был покончить жизнь самоубийством. Но уже 31 января Ф. Паулюс предпочел сдаться в плен. После войны, до своей смерти в 1957 г. он жил в ГДР, на охраняемой даче в Дрездене, поскольку были основания опасаться мести ему со стороны нацистских недобитков.



Профан или фальсификатор Д. Захаров? Пусть каждый решит для себя сам. Эта статья основана на материалах передачи «Час истины. 22 июня — Начало ВОВ» исторического канала «365 дней ТВ», ролик которой был размещен на YouTube 5 ноября 2013 г. по этому адресу.Передача попалась мне на глаза пару дней назад. В ней принял участие М. Солонин — известный фальсификатор, поэтому обсуждение его мнения — не тема данной статьи. Однако в этом же качестве выступил ведущий исторического канала «365 дней ТВ» Д. Захаров.Мое утверждение, что Д. Захаров — фальсификатор, основано на его высказываниях, прозвучавших в этой передаче (для удобства читателей выделены жирным шрифтом), а именно:1) на 3-й минуте:Это соответствует плану «Барбаросса». Однако Д. Захаров почему-то не объяснил, кем в таком случае был сорван план «Барбаросса» и почему Вермахт вышел только к одной точке на линии Архангельск — Астрахань, предусмотренной этим планом, а именно к Сталинграду, и не через «считанные недели», а через 14 месяцев. Чем это для нацистов и их сателлитов закончилось, хорошо известно. А в 1945 г. «уничтоженная» РККА вышла на линию Висмар — Вена, что никакими советскими планами не предусматривалось;2) на 8-й минуте:Это смесь правды и лжи. Авиамоторы иностранного производства в больших количествах приобретались Советским Союзом в 20-х – начале 30-х годов, то есть до завершения первой пятилетки (индустриализации). Позднее, вплоть до ВОВ, — лишь в качестве образцов для изучения зарубежного опыта. Последнее происходило и с зарубежными артиллерийскими системами: об их массовом приобретении в довоенные годы вообще говорить не приходится. Здесь Д. Захаров привнёс долю правды, чтобы сделать свою ложь правдоподобной. О военных теоретиках будет сказано ниже;3) на 9-й минуте (речь шла о количественном составе РККА):Это голословное утверждение;4) на 20-й минуте:Это обман, основанный на мифе, что до 1917 г. в России все было хорошо, а при большевиках, то есть после 1917 г., все стало плохо. В СССР те же бывшие царские офицеры военной теорией и занимались: А.А. Свечин, Б.М. Шапошников, Н.Н. Шварц и др. Из троих названных только Свечин был репрессирован;5) на 28-29-й минутах:Мой дед по маме, П.П. Синяков, призванный в Белоруссии 22 июня 1941 г., под Харьковом попал в плен, но он не драпал. А вот из лагеря для военнопленных действительно сбежал. Примечательно, как Д. Захаров смакует слово «драпанули». И далее, на 30-й минуте, Д. Захаров делает вывод:Сопротивлявшиеся могли попасть в плен с несравненно большей вероятностью, чем разбежавшиеся. Значит, подавляющее большинство из 5 млн. советских военнопленных, о которых говорит Д. Захаров на 29-й минуте, сопротивлялись. Д. Захаров делает вид, что не понимает этого;6) на 34-й минуте:И далее:По данным «Независимого военного обозрения» и «Военно-исторического журнала»: в 1941 г. погибли 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании, в том числе 10 умерли от ран, 1 застрелился во избежание плена, 1 погиб от рук диверсантов. Без вести пропали 8 генерал-майоров и 2 дивизионных комиссара. В плен попали также около 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании. Из них 9 генерал-майоров и 1 дивизионный комиссар попали в плен в окружении. Если представители высшего комсостава бросали свои войска, чтобы спастись самим, то откуда столько погибших генералов и как они попадали в плен? А если бы они спаслись бегством, то что бы они потом сказали т. Сталину;7) на 35-й минуте:Ниже я привожу неполный список операций РККА, в результате которых части Вермахта попали в «котлы» с названиями последних:Демянская — Демянский;«Уран» — Сталинградский;Великолукская — Великолукский, Ширипинский, то есть 2 «котла»;Острогожско-Россошанская — Россошанский;Воронежско-Касторненская — Касторненский;Донбасская — Таганрогский;Корсунь-Шевченковская — Корсунь-Шевченковский;«Багратион» — Бобруйский, Витебский, Минский (к востоку от города), Могилевский, то есть 4 «котла»;Полесская — Ковельский;Березнеговато-Снигиревская — Снигиревский;Проскуровско-Черновицкая — Каменец-Подольский;Одесская — Раздельновский;Львовско-Сандомирская — Бродовский;Ясско-Кишиневская — Кишиневский (к западу от города), Хушийский, то есть 2 «котла»;Висло-Одерская — Глогавский (к востоку от города);Варшавско-Познанская — Скражиско-Каменнский;Восточно-Прусская — Браунсбергский;Восточно-Померанская — Бельгардский;Верхне-Силезская — Нойштадский;Белградская — Смедеревский;Венская — Товарошский;Пражская — Пражский (восточнее города);Франкфуртско-Губенская — Хальбский.При этом, как видно, я не отношу к «котлам» окружения группировок немецко-фашистских войск и их сателлитов в Тернополе, Пиллау, Кенигсберге, Варшаве, Лодзе, Кракове, Бреслау, Глогау, Торуне, Кульме, Мариенбурге, Эльбинге, Млаве, Летцене, Модлине, Бромберге, Познани, Кюстрине, Шнейдемюле, Арнсвальде, Дойч-Кроне, Данциге, Грауденце, Кольберге, Будапеште и Берлине, поскольку там вражеские силы были окружены не в результате неумелого командования ими на поле боя, а как гарнизоны, предназначенные для защиты названных пунктов до конца. Также я не называю их Курляндский «котел», который собственно «котлом» не являлся, несмотря на это название, принятое в отечественной историографии;8) на 36-й минуте:Д. Захаров почему-то забывает, что А. Гитлер лично запретил Ф. Паулюсу и его штабу сдаваться, а это значит, что эвакуация для них исключалась. Более того, 30 января 1943 г. А. Гитлер присвоил Ф. Паулюсу звание фельдмаршала, дав понять, что он и его 6-я армия должны сопротивляться до конца, после чего новоиспеченный фельдмаршал должен был покончить жизнь самоубийством. Но уже 31 января Ф. Паулюс предпочел сдаться в плен. После войны, до своей смерти в 1957 г. он жил в ГДР, на охраняемой даче в Дрездене, поскольку были основания опасаться мести ему со стороны нацистских недобитков.Профан или фальсификатор Д. Захаров? Пусть каждый решит для себя сам. Автор: Павел Густерин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 95 Источник Похожие новости Товарищи, догоним и перегоним Канаду! 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