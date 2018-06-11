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Дмитрий Захаров: фальсификатор или профан?
11 июня 2018, 08:09 • 95 • Аналитика
Эта статья основана на материалах передачи «Час истины. 22 июня — Начало ВОВ» исторического канала «365 дней ТВ», ролик которой был размещен на YouTube 5 ноября 2013 г. по этому адресу.
Передача попалась мне на глаза пару дней назад. В ней принял участие М. Солонин — известный фальсификатор, поэтому обсуждение его мнения — не тема данной статьи. Однако в этом же качестве выступил ведущий исторического канала «365 дней ТВ» Д. Захаров.
Д. Захаров
Мое утверждение, что Д. Захаров — фальсификатор, основано на его высказываниях, прозвучавших в этой передаче (для удобства читателей выделены жирным шрифтом), а именно:
1) на 3-й минуте: «Самая мощная армия на тот момент, Красная Армия, была уничтожена практически в считанные недели». Это соответствует плану «Барбаросса». Однако Д. Захаров почему-то не объяснил, кем в таком случае был сорван план «Барбаросса» и почему Вермахт вышел только к одной точке на линии Архангельск — Астрахань, предусмотренной этим планом, а именно к Сталинграду, и не через «считанные недели», а через 14 месяцев. Чем это для нацистов и их сателлитов закончилось, хорошо известно. А в 1945 г. «уничтоженная» РККА вышла на линию Висмар — Вена, что никакими советскими планами не предусматривалось;
2) на 8-й минуте: «У нас не было людей, способных разработать военную теорию, моторы для самолетов и всего прочего мы покупали за границей, орудия покупали за границей». Это смесь правды и лжи. Авиамоторы иностранного производства в больших количествах приобретались Советским Союзом в 20-х – начале 30-х годов, то есть до завершения первой пятилетки (индустриализации). Позднее, вплоть до ВОВ, — лишь в качестве образцов для изучения зарубежного опыта. Последнее происходило и с зарубежными артиллерийскими системами: об их массовом приобретении в довоенные годы вообще говорить не приходится. Здесь Д. Захаров привнёс долю правды, чтобы сделать свою ложь правдоподобной. О военных теоретиках будет сказано ниже;
3) на 9-й минуте (речь шла о количественном составе РККА): «И всего, безусловно, больше. Больше, чем у армий Германии, Англии, Франции, Соединенных Штатов, Японии, вместе взятых». Это голословное утверждение;
4) на 20-й минуте: «Проблема, которая, опять же, была зарождена в 17-м году как бы, — смерть военной мысли». Это обман, основанный на мифе, что до 1917 г. в России все было хорошо, а при большевиках, то есть после 1917 г., все стало плохо. В СССР те же бывшие царские офицеры военной теорией и занимались: А.А. Свечин, Б.М. Шапошников, Н.Н. Шварц и др. Из троих названных только Свечин был репрессирован;
5) на 28-29-й минутах: «Сколько там процентов армии воевало — 10-15 процентов, 20 процентов. Остальные 80 драпанули. Мы это понимаем. Ну, факт же, драпанули. Драпанули, сдались в плен». Мой дед по маме, П.П. Синяков, призванный в Белоруссии 22 июня 1941 г., под Харьковом попал в плен, но он не драпал. А вот из лагеря для военнопленных действительно сбежал. Примечательно, как Д. Захаров смакует слово «драпанули». И далее, на 30-й минуте, Д. Захаров делает вывод: «То есть процент разбежавшихся был существенно больше процента сопротивлявшихся». Сопротивлявшиеся могли попасть в плен с несравненно большей вероятностью, чем разбежавшиеся. Значит, подавляющее большинство из 5 млн. советских военнопленных, о которых говорит Д. Захаров на 29-й минуте, сопротивлялись. Д. Захаров делает вид, что не понимает этого;
6) на 34-й минуте: «У нас сколько было в 41-42 году «котлов»? Восемь или семь? Восемь! В одном случае только, в одном единственном случае командование не удрало из «котла». В одном единственном случае!» И далее: «Практически везде классическая картина — удрали генералы, после этого удрал средний комсостав, а после этого, ну, это уже дезорганизованная масса людей». По данным «Независимого военного обозрения» и «Военно-исторического журнала»: в 1941 г. погибли 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании, в том числе 10 умерли от ран, 1 застрелился во избежание плена, 1 погиб от рук диверсантов. Без вести пропали 8 генерал-майоров и 2 дивизионных комиссара. В плен попали также около 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании. Из них 9 генерал-майоров и 1 дивизионный комиссар попали в плен в окружении. Если представители высшего комсостава бросали свои войска, чтобы спастись самим, то откуда столько погибших генералов и как они попадали в плен? А если бы они спаслись бегством, то что бы они потом сказали т. Сталину;
7) на 35-й минуте: «Если говорить о немцах, то немцы попадали в «котел» ДВА РАЗА. Один раз им из «котла» удалось вырваться — это «Демянский котел», в котором они пробыли практически год, их снабжали по воздуху, они несли очень тяжелые потери, но, тем не менее, из этого котла они смогли вырваться, поэтому в нашей истории этот «котел» практически никогда не упоминается. Второй «котел», в который попали немцы, хорошо известен: это Сталинград. Там была 6-я армия Паулюса, которая оборонялась до последнего, пока Паулюс не принял решение сдаться в плен». Ниже я привожу неполный список операций РККА, в результате которых части Вермахта попали в «котлы» с названиями последних:
Демянская — Демянский;
«Уран» — Сталинградский;
Великолукская — Великолукский, Ширипинский, то есть 2 «котла»;
Острогожско-Россошанская — Россошанский;
Воронежско-Касторненская — Касторненский;
Донбасская — Таганрогский;
Корсунь-Шевченковская — Корсунь-Шевченковский;
«Багратион» — Бобруйский, Витебский, Минский (к востоку от города), Могилевский, то есть 4 «котла»;
Полесская — Ковельский;
Березнеговато-Снигиревская — Снигиревский;
Проскуровско-Черновицкая — Каменец-Подольский;
Одесская — Раздельновский;
Львовско-Сандомирская — Бродовский;
Ясско-Кишиневская — Кишиневский (к западу от города), Хушийский, то есть 2 «котла»;
Висло-Одерская — Глогавский (к востоку от города);
Варшавско-Познанская — Скражиско-Каменнский;
Восточно-Прусская — Браунсбергский;
Восточно-Померанская — Бельгардский;
Верхне-Силезская — Нойштадский;
Белградская — Смедеревский;
Венская — Товарошский;
Пражская — Пражский (восточнее города);
Франкфуртско-Губенская — Хальбский.
При этом, как видно, я не отношу к «котлам» окружения группировок немецко-фашистских войск и их сателлитов в Тернополе, Пиллау, Кенигсберге, Варшаве, Лодзе, Кракове, Бреслау, Глогау, Торуне, Кульме, Мариенбурге, Эльбинге, Млаве, Летцене, Модлине, Бромберге, Познани, Кюстрине, Шнейдемюле, Арнсвальде, Дойч-Кроне, Данциге, Грауденце, Кольберге, Будапеште и Берлине, поскольку там вражеские силы были окружены не в результате неумелого командования ими на поле боя, а как гарнизоны, предназначенные для защиты названных пунктов до конца. Также я не называю их Курляндский «котел», который собственно «котлом» не являлся, несмотря на это название, принятое в отечественной историографии;
8) на 36-й минуте: «Паулюс и его генералы и офицеры оставались со своими солдатами вплоть до капитуляции». Д. Захаров почему-то забывает, что А. Гитлер лично запретил Ф. Паулюсу и его штабу сдаваться, а это значит, что эвакуация для них исключалась. Более того, 30 января 1943 г. А. Гитлер присвоил Ф. Паулюсу звание фельдмаршала, дав понять, что он и его 6-я армия должны сопротивляться до конца, после чего новоиспеченный фельдмаршал должен был покончить жизнь самоубийством. Но уже 31 января Ф. Паулюс предпочел сдаться в плен. После войны, до своей смерти в 1957 г. он жил в ГДР, на охраняемой даче в Дрездене, поскольку были основания опасаться мести ему со стороны нацистских недобитков.
Профан или фальсификатор Д. Захаров? Пусть каждый решит для себя сам.
Автор: Павел Густерин
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