|
Дмитрий Василец: всех, кто смеет мешать посольству США, ожидает участь Коломойского
07 марта 2021, 22:05 • 3 • Украина
Если посмотреть объективно, олигарх Игорь Коломойский — это не первый украинский бизнесмен, попавший в список посольства США «на утилизацию». Всем кто мешает посольству управлять Украиной, будь то Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский или Ренат Ахметов, всех ждет одинаковый сценарий.
Об этом в своем видеоблоге рассказал оппозиционный журналист Дмитрий Василец, комментируя санкции против Коломойского, введенные США.
«Причина полагаю следующая, сейчас просто у олигархов сконцентрированы остатки украинского суверенитета», — сделал вывод Василец.
По мнению журналиста, Коломойский будет всячески сопротивляться введенным против него санкциям, а Вашингтон будет давить на Зеленского, чтобы тот также начал противодействовать олигарху. А на одном из телеканалов Коломойского уже начали рассказывать о том, какой Байден все таки «плохой человек».
Как отметил Василец, чем закончится данное противостояние пока предсказать сложно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
3
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2021, 23:10
|
01 марта 2021, 01:05
|
04 марта 2021, 00:35
|
01 марта 2021, 04:45
|
02 марта 2021, 21:05
|
04 марта 2021, 10:40
|
06 марта 2021, 00:15