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Дмитрий Василец: всех, кто смеет мешать посольству США, ожидает участь Коломойского

07 марта 2021, 22:05  •  3 • Украина

Если посмотреть объективно, олигарх Игорь Коломойский — это не первый украинский бизнесмен, попавший в список посольства США «на утилизацию». Всем кто мешает посольству управлять Украиной, будь то Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский или Ренат Ахметов, всех ждет одинаковый сценарий.

Об этом в своем видеоблоге рассказал оппозиционный журналист Дмитрий Василец, комментируя санкции против Коломойского, введенные США.

«Причина полагаю следующая, сейчас просто у олигархов сконцентрированы остатки украинского суверенитета», — сделал вывод Василец.

По мнению журналиста, Коломойский будет всячески сопротивляться введенным против него санкциям, а Вашингтон будет давить на Зеленского, чтобы тот также начал противодействовать олигарху. А на одном из телеканалов Коломойского уже начали рассказывать о том, какой Байден все таки «плохой человек».

Как отметил Василец, чем закончится данное противостояние пока предсказать сложно.

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