|
Дмитрий Рогозин: «Это возрождение производства стратегических ракетоносцев»
25 января 2018, 17:54 • 158 • В России
Ту-160 — машина уникальная. При том, что это самый тяжелый боевой самолет в мире, он является самым скоростным бомбардировщиком из существующих. Причем с рекордной взлетной массой. Во время сирийской кампании он сумел продемонстрировать свои возможности, нанося ювелирные удары по террористам ракетами Х-555 и Х-101. И это было первое боевое применение Ту-160, судьба которого, как и многих других разработок советского ВПК, могла сложиться трагически.
С 1981 по 1992 год были построены 36 «Белых лебедей» (так называют самолет сами летчики). Сейчас на вооружении ВКС — 16 машин, прошедших ремонт и восстановление. На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова после развала СССР осталось несколько заделов Ту-160, но из-за нехватки финансов проект был заморожен. В итоге один самолет был достроен лишь к 2000 году, второй - к 2008-му. И вот уже почти 10 лет небо не видело новеньких «Белых лебедей». До сегодняшнего дня. Но в четверг в воздух взлетел сначала модернизированный Ил-78 — в Ульяновске.
25 января 2018. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент РФ Владимир Путин во время посещения филиала ПАО "Туполев" Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
- Это наш новейший самолет-заправщик, - пояснил «КП» зампредседателя правительства РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин. - В 2012 году в Ульяновске при президенте был поднят в небо Ил-76-МД-90А. Раньше 76-е машины производились на Ташкентском авиационно-производственном объединении им. Чкалова. Но при президенте Каримове отношение Узбекистана к промышленности и кооперации с Россией изменилось, и мы сделали все возможное, чтобы перенести производство Ил-76 из Ташкента в Ульяновск. Ил-76-МД-90А обновлен на 70 процентов по сравнению с традиционным транспортником. В нем уже используются композитные материалы, новая авионика, новая кабина, система безопасности и новые двигатели. А сегодня мы подняли модернизированный Ил-78 — это самолет-заправщик.
- Который может заправлять в воздухе нашу стратегическую авиацию...
- Да, в том числе и новый Ту-160, который сегодня мы подняли в Казани. Это самолет, созданный из задела. Большая часть фюзеляжа была собрана еще в 90-х годах, но потом брошена, когда Казанский авиационный завод почти не работал. Два года назад было принято решение, что Минобороны России необходимы стратегические ракетоносцы версии Ту-160М2, промышленностью была проведена колоссальная работа. Нужно было восстановить в Казани электронно-лучевую сварку по титану, потому что центроплан самолета создан из этого сверхлегкого и сверхпрочного металла. Многие скептики считали, что это невозможно. «Технология утеряна», - говорили они. Но КБ Туполева и Казанскому авиационному заводу удалось найти носителей этих знаний. И воссоздать эту уникальную линию сварки, благодаря ветеранам предприятия, которые смогли воспроизвести технологию, но уже с цифровой системой управления.
- На самом самолете тоже будет новое оборудование?
- В первую очередь — новые двигатели НК-32 второй серии. Этот новый Ту-160 — некий переходной вариант. Он не является полностью модернизированной версией, которая в интересах Минобороны пойдет на испытания с 2019 года. На нем, как на летающей лаборатории, уже с марта этого года будут испытываться двигатели новой серии, а затем - авионика, бортовое радио-электронное оборудование, вооружение — более дальнобойные и мощные стратегические ракеты. Следующая версия будет создана уже в рамках цифрового проектирования, будут невидимые глазу улучшения аэродинамики. Но сегодняшний полет важен в первую очередь как пример восстановления производства стратегических ракетоносцев в нашей стране.
- А что насчет совершенно новых проектов?
- Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 23-24 годов. Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет 21 века. Но это уже следующий шаг.
Подпишитесь на нас
158
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 января 2018, 17:09
|
23 января 2018, 18:39
|
23 января 2018, 05:39
|
23 января 2018, 08:24
|
21 января 2018, 00:12
|
19 января 2018, 10:39
|
23 января 2018, 05:39