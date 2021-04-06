Дмитрий Разумков сменит Владимира Зеленского на посту главы украинского государства?

Накануне Разумков публично разнёс практику «слуг» решать все проблемы не по закону, а волевым решением Совбеза. Разумков напомнил, что санкции СНБО могут налагаться только на иностранных граждан, а граждан Украины следует наказывать в соответствии с действующими уголовным и гражданским кодексами. Таким образом, спикер Рады критикует действия президента Зеленского, – того, кто привёл его в большую политику. Но чего ради он это делает? Неужели второе лицо в государстве метит в сменщики первого?

После сказанного в интервью киевским «Фактам», – признаёт бывший замглавы СНБО Украины Ренат Кузьмин, – Зеленский попытается снять Разумкова с должности. Снимет – Разумков возглавит новую оппозицию. Без «Оппозиционной платформы – За жизнь», понятное дело. А рейтинги Разумкова растут, как на дрожжах – особенно это заметно на фоне летящих в пропасть рейтингов Зеленского. Украина, напомним, парламентско-президентская республика, в которой президент выполняет представительские функции, так что перехватить власть Разумков может вполне. «Раскол в команде у «слуг» набирает обороты, – указывает бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов. – Разумков высказался не только по санкциям СНБО («Санкции должны применяться только в отношении граждан других государств, до которых украинское правосудие не имеет возможности дотянуться»), но и по национализации запорожской «Мотор-сичи», фактически отнятой у китайцев («Перед введением подобных мер нужно было оценить возможную реакцию инвесторов, чтобы страна не потеряла инвестиционную привлекательность»). На скандал Разумков наговорил – как минимум. А максимум – это серьёзный шаг к будущим президентским выборам».

Если речь о будущих выборах президента, то до них ещё три года – не рановато ли начинать к ним шагать? Или Разумков что-то знает (или догадывается) – в свете возможных последствий для президента от нагнетания военной истерии? Если на Донбассе или в Крыму прольётся кровь, Зеленский может утратить легитимность, и тогда остатки украинского государства вполне может возглавить Разумков, явно сопротивлявшийся незаконным действиям своего предшественника, и не запачкавшегося о «майданные ценности», как Зеленский.