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Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"

21 марта 2021, 01:25  •  138 • Политика
Актёр Дмитрий Певцов рассказал, откуда взять деньги на решение демографических проблем в России. "Огромное количество денег просто разворовывается. На днях опубликована статистика: ущерб от коррупции в 2020 году составил около 63 млрд рублей. Хороши масштабы?!" - указал артист.
Чтобы решить демографические проблемы в России, государство должно активно стимулировать рождаемость, считает российский актёр Дмитрий Певцов. По его словам, деньги на это в стране есть, главное - знать, где их искать.
Прежде всего он напомнил, что огромные средства находятся в руках госкорпораций, которые десятилетиями сидят на природных ресурсах. И они могли бы "скинуться" на благое для страны дело. Особенно если попросить так, как это умеет делать президент России Владимир Путин, отметил артист.
Также Дмитрий Певцов заметил, что большое количество средств просто разворовывается чиновниками и выводится в зарубежные офшоры. Эти деньги необходимо возвращать в страну.
На днях опубликована статистика: ущерб от коррупции в 2020 году составил около 63 млрд рублей. Хороши масштабы?!
- не сдержал своего негодования артист в интервью "АиФ".
Подводя итог, Певцов отметил, что деньги в стране есть. Надо их "вытаскивать" и тратить на важные цели. В противном случае Россию ждёт судьба нынешней Европы, где коренных европейцев скоро останется 10%, а преобладать будут выходцы из Азии и Африки.

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