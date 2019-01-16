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Дмитрий Песков: Женат Путин или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет

16 января 2019, 09:54  •  94 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "АиФ" рассказал подробности рабочего графика и личной жизни Путина. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты беседы.

У НАС СТАЛО ПРИНЯТО ТРАВИТЬ ЧИНОВНИКОВ

- С одной стороны, у нас есть люди, которые, может быть, многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли. С другой стороны, в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неловкая фраза может привести к травле.

Мне это безумно не нравится. Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие. У нас в стране вообще принято травить чиновников. Вот я, к примеру, всю жизнь работал в госаппарате. Я стал чиновником еще в Советском Союзе. Крутился как мог: в лихие девяностые машины из Турции перегонял и продавал здесь, чтобы заработать. По двое суток проводил в пути вместе с водителями фур. В те годы на дорогах бандиты стояли, в брянских лесах вооруженные люди прятались, я через всё это прошел... Сейчас из-за специфики своей работы я неделями не вижу семью, жену. Как и многие другие госслужащие. Но всё равно — всех под одну гребенку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?

НЕНАВИСТЬ К ГОСУДАРСТВУ ЛЬЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ

- В России целая армия чиновников. Порой кажется, что их чересчур много. Это извечная проблема нашего государства. Безусловно, наши граждане абсолютно нетерпимо относятся к чванству, к проявлению чрезмерной роскоши, и это правильно. Но большая часть тех, кто состоит на госслужбе, самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции. А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край.

ПУТИН НЕ ЖДЕТ ПЯТНИЦЫ

- Президент — настоящий трудоголик. У него свое понимание времени. Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных. Воскресенье, конечно, отличается от понедельника, но всё зависит от ситуации. Управление страной — это как доменная печь, которую нельзя затушить. Это процесс, который идет постоянно и не зависит от времени суток. 10-11 вечера в Кремле — это разгар рабочего дня.

ПРОТИВ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

- Путину это не нравится (что проспект в Грозном назван его именем - ред.), он сам об этом не раз говорил. Но такая ситуация, как в Чечне, всё же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай.

РЯДОМ С ПУТИНЫМ ДЕЛАЕТСЯ ИСТОРИЯ

- Я работаю в администрации президента с 2000 года: 18 лет! А пресс-секретарем Путина — уже 10 лет. Есть ли жизнь после этой должности, мне пока сложно себе представить. Кажется, что её нет, хотя наверняка она есть. И она может быть прекрасна. Но здесь есть другое «но»: я счастлив, что проработал все эти годы с таким человеком, как Владимир Владимирович. Можно говорить что угодно, но он уже оставил след и в истории нашей страны, и в истории человечества, в этом я глубоко убежден. Поэтому быть рядом с этим, видеть, как на твоих глазах делается история, — это уникальный шанс, который выдается единственный раз в жизни.

РУГАЕТСЯ ЛИ ПУТИН МАТОМ

- Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет.

НУЖНО ЛИ ПРЕЗИДЕНТУ ЖЕНИТЬСЯ

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- Наличие второй половины для главы государства всё-таки желательно или выгоднее быть холостяком?

- Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет.

ПУТИН ПРОДОЛЖАЕТ УЧИТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Это всё в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров... Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование. Кроме того, он человек, который не перестает учиться. Да и не он один, конечно. У нас в стране люди начинают понимать, что нельзя просто один раз получить образование и потом всю жизнь работать. Нужно все время совершенствовать свои знания. И здесь не имеет значения, какой у тебя возраст.

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