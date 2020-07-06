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Дмитрий Песков: Я не располагаю данными о каких-либо шагах в сторону сближения юго-востока Украины с Россией
06 июля 2020, 14:25 • 24 • В России
- ...Дмитрий Сергеевич, в минувшие выходные сразу несколько политиков заявили о возможном присоединении к России ДНР и ЛНР. Вспоминали, в частности, и то, что граждане, живущие на этих территориях и получившие российские паспорта, голосовали за поправки в нашу Конституцию...
- Очень многие граждане юго-востока Украины, действительно, получили российское гражданство - после того, как были отвергнуты своей страной... Что же касается первой части вашего вопроса... Я не располагаю данными о каких-либо шагах в сторону сближения юго-востока Украины с Россией.
- Как вы оцениваете переговоры Дмитрия Козака в Берлине с политическими советниками руководителей стран «нормандской четвёрки»?
- Подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, - об этом уже рассказал мой коллега Дмитрий Козак...
Отвечая на вопросы других журналистов, пресс-секретарь заметил:
- Россия не ставила никаких ультиматумов (на переговорах в Берлине. - А.Г.), но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию на юго-востоке страны.
Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы «может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма».(Это был ответ на вопрос журналистов - есть ли у России планы «по вторжению из Крыма на юг Украины» - для того, чтобы обеспечить полуостров водой из Днепра.)
- Это абсолютная глупость, - сказал Песков, - это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке.,.(Украины. - А.Г.)
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