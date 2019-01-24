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Дмитрий Песков: В Венесуэле произошла попытка узурпации власти

24 января 2019, 15:09  •  100 • В России

Россия поддерживала и продолжает поддерживать законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права, - сказал он. - Это основа нашей позиции. Мы самым внимательным образом отслеживаем развитие событий и весьма обеспокоены. В том числе обеспокоены заявлениями, которые не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

Все договоренности, которые были достигнуты во время недавних переговоров Путина и Мадуро тоже остаются в силе.

- Каракас важный экономический партнер для России, в декабре Мадуро был с визитом в Москве, - напомнил пресс-секретарь президента. - У него состоялись весьма обстоятельные переговоры с Путиным, где произошла сверка часов по всему спектру областей сотрудничества. Очень много конкретных проектов и в плане торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ряд наших компаний присутствует на венесуэльском рынке и расширяет свою работу. Мы, конечно, заинтересованы в сохранении и совершенствовании наших добрых отношений с Венесуэлой.

Песков рассказал, что никаких обращений от Каракаса насчет материальной или военно-технической поддержки не было, контактов с американцами по поводу ситуации в Венесуэле тоже пока не происходило.

- Если разговор Путина с Мадуро состоится, мы вас проинформируем, - ответил Песков на вопрос "Собираются ли два президента обсудить обстановку лично?"

Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

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