Дмитрий Песков: У России нет особого пути, она борется за свой суверенитет и не будет ничьим вассалом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообщался со студентами МГИМО в закрытом формате. Но в современном обществе невозможно так поговорить со студентами, чтобы это тут же не стало достоянием общественности.

"КП" приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

НАТО загоняет мир в 70-е

- Велика опасность, хотя НАТО сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ. Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета. То есть европейские территории будут находится в прицеле наших ракет. И мы возвращаемся с вами в чудесные 70-е годы. Это нелогично, это опасно и вместо того, чтобы обсуждать цели развития, мы опять вернемся в состояние военного противостояния.

Спорить с Путиным безумно тяжело

- В плане экспертной подготовки Путин может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано. Весь объем информации держать в голове не способен ни один человек, кстати, наверное, кроме Путина.

- Бывает ли, что Путин сердится на Пескова за те или иные его публичные высказывания?

- Как человек, который несет пургу, я легко отвечу на ваш вопрос. Он так часто общается и со СМИ, и с людьми, и с представителям разных "цехов" - он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории. Он легко бы без пресс-секретаря обходился. Но такой человек все-таки нужен, чтобы более оперативно работать с информацией. Самое опасное для меня - исказить слова президента, исказить смысл принятых решений. Как мне кажется, даже из-за обилия пурги я этого не делаю.

У Москвы нет влияния на Трампа

- Конечно, это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа. Российское дело - это на самом деле охота на ведьм, которых не существует. Письма юриста Трампа Майкла Коэна поступали в Кремль в январе 2016 года. Это было 6 или 7 января, мы получили на публичный адрес обращение, где Коэн писал, что хочет установить контакт с Сергеем Ивановым. Мы получаем огромное количество аналогичных обращений - это инвесторы, предприниматели, журналисты - из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать. Сотрудники администрации президента объяснили тому, что администрация президента дома не строит, а деловые связи лучше выстраивать на бизнес- форумах. Никаких других контактов с Коэном не было. Теперь представьте себе, что вокруг этого комиссия работает, прокурор работает, ФБР работает, тратятся десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков.

США разгоняют гонку вооружений

- Вспомним заявление президента Путина, он, собственно, и говорит о пагубных последствиях возможного выхода американцев из ДРСНД . Путин говорит о том, что такой выход может спровоцировать гонку вооружений и может спровоцировать ситуацию, которая приведет к дестабилизации обстановки. Поэтому если действия наших американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями - это наверняка в Москве будут только приветствовать.

О визите в Вашингтон сейчас речи не идет

- В Хельсинки, действительно, шла речь о том, чтобы Путин воспользовался приглашением посетить столицу США с визитом. Тогда об этом речь шла, сейчас об этом речи идти не может. Никто об этом не говорит, потому что сейчас не ясны вообще перспективы следующей встречи двух президентов. Для этого необходимо набрать критическую массу диалога, потому что сейчас изрядный дефицит ощущается.

Турция старается решить проблему Идлиба

- Мы абсолютно не поддерживаем какие-либо действия на территории Сирии, которые вели бы к созданию квазигосударственных образований и, соответственно, вели бы к нарушению территориальной целостности Сирии. Такие действия приведут к тотальной дестабилизации в регионе. Процесс создания демилитаризованой зоны в сирийском Идлибе идет чуть сложнее, чем казалось. Об этом заходила речь на беседе, которая была у президента с Эрдоганом сутки назад. Турция старается, и наши военные фиксируют, что Турция очень внимательно относится к выполнению своих обязательств.

Брилев патриот страны и не нарушал закон

- Нарушил ли Сергей Брилев положение об общественных советах? Возможно, да. Наверно, он не сможет дальше работать в общественных советах, хотя это решение конкретных министров. Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила. Он не допустил никаких иных нарушений не допустил. Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является. Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чем-то общественный деятель. Брилев не нарушил закон, потому что не является госслужащим. Он может, если хочет, быть гражданином любой страны.

Путин любит работать до полуночи

- Президент любит сдвинутый рабочий график, самая большая активность начинается в 6-7-8 вечера и идет дальше, тяготеет к полуночи. Рабочий день пресс-секретаря президента редко бывает меньше 10 часов, как и у многих других чиновников. Обычно приходится работать по 12-13 часов в день.

Я был разгильяем

- Я поступил в вуз со второго раза, я был разгильдяем. После поступления сказали, что буду учить турецкий язык, а не арабский, как хотел. Я ничего не знал тогда о Турции. У меня был такой имидж Турции: я в 80-м году с родителями возвращался по Средиземному морю. Остановка была в Стамбуле, а там тогда был военный переворот - кругом стояли страшные танки, страшные военные с автоматами. После того, как начал учить язык, отношение к Турции поменялось. Здесь вас учат не только языку, вас учат стране, всему, что связано со страной - культура, традиции. И если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить.

Россия - часть мирового сообщества

- Если вы спросите мое личное мнение, я не считаю, что у России должен быть какой-то особый путь развития. У России на самом деле был особый путь развития в начале 2000-х и этот особый путь был связан с тем, что Россия боролась за свой суверенитет. Ибо быть настоящим суверенным государством могли себе позволить немногие. Россия проторила дорожку и за ней идет много стран, которые против того, чтобы в их внутренние дела вмешивались, которые против того, чтобы у них устраивали перевороты, которые против того, чтобы против них вводили незаконные санкции. Сейчас мы эту траекторию задали и к этому пути присоединяются все больше и больше государств. Но говорить о какой-то исключительности, о какой-то особенности я не стал бы. Россия является неотъемлемой частью всего мирового сообщества.

Не всем нравится твердость российской политики

- Основываясь на доступных всем фактах, можно сказать, что налицо определенная непредсказуемость в действиях нынешней администрации США, что серьезно осложняет задачу по выстраиванию отношений. А Москва и президент Путин хотят выстраивать эти отношения и ждут взаимности от американских коллег. Наверняка в выстраивании диалога с американскими визави можно было что-то сделать лучше. Но в принципиальном плане там ситуация очень простая: мы или отстаиваем свои интересы, или мы показываем - прямо, не намекаем - красную линию своих интересов, через которую мы не дадим никому переступить, или мы этого не делаем. Или мы говорим, что мы не дадим никаких цветных революций, мы не дадим снаружи менять власть, где бы то ни было, или мы становимся жертвами таких процессов. Россия такое жесткое слово сказала. Не всем нравится. По мере того, как Россия заняла подобающее ей место в мировых делах, это еще больше стало не нравиться многим. После того, как Россия начала настаивать и ощутимо продвигать тезис о многополярном мире, это еще больше стало не нравиться. Вот, что лежит в основе столкновения мировоззрений. Альтернатива этому - стать вассалом. Мы не можем себе это позволить.

Работать рядом с Путиным - большое счастье

- Это большое счастье быть на этой должности. Это большое счастье - и профессиональное, и человеческое - каждый день быть свидетелем того (это пафасно звучит, но это так), как делается история - и российская, и мировая, быть рядом с человеком, который непосредственно является автором огромного количества указов. Не знаю, благодаря каким личным качествам был назначен на должность пресс-секретаря. От добра добра не ищут.

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