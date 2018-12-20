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Дмитрий Песков: У Путина нет смартфона. Старая добрая правительственная связь!

20 декабря 2018, 10:54  •  143 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу "Россия-24" о предстоящей пресс-конференции, о раздражающих Владимира Путина вопросах и почему у него нет смартфона. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

Спросят про экономику, политику и самого Путина

- Можно представить темы, которые поднимут журналисты на пресс-конференции. Путин сам по себе - президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе - это достаточно непростая обстановка в мире, обилие конфликтных ситуаций. Третье, это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании этих конфликтных ситуаций. Ну и четвертое, естественно, наша жизнь страны, которая, так или иначе, связана с президентом и с его полномочиями.

Президент не любит повторяться

- Путин не любит отвечать на вопросы, о которых уже говорил. Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое. Становится обидно. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы.

Путин популярен не только в России

- Мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высока. Причем это не популярность в коридорах власти, а популярность у простого народа. Это неоспоримый факт и все мы, будучи в командировках, в ходе каких-то поездок неоднократно сталкивались с проявлениями народной любви к Путину. Это не секрет.

В мире идет информационная война

- Если кто-то будет оспаривать тот факт, что в России есть свобода слова, то я готов с ним спорить до бесконечности. Достаточно просто почитать информационную поляну. Что это, если не свобода слова. Конечно, никто не знает, как бороться с фейк-ньюс, у нас они тоже существуют. Россия, кстати, предлагает сотрудничать в этой области, вместе обсуждать пути решения и пути выработки нового понимания субстанции вот этих самых новых СМИ нового века информации. Нам отказывают в этом. Им выгоднее демонизировать русских, представлять русских как таких всемогущих. Когда СМИ распространяют ложь и причем это не ложь случайная, а злонамеренная. Особенно часто это встречается в отношении нашей страны. Когда СМИ используются для попыток демонизации нашей страны. Это разве не война? Это война!

Главе государства нельзя иметь смартфон

- Насколько я знаю, у него нет смартфона. Иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что готовы выставлять все на всеобщий показ. К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин. Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи! Они все смартфоны переживут.

Путин сам смотрит интернет

- Папки с распечатками для президента до сих пор существуют, дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор.

Путин не будет отдыхать в каникулы

- Президентская программа на новогодние праздники всегда бывает непредсказуемой в том плане, что у президента часто рождаются рабочие планы. Скажем так, у президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, несколько дней отдыха. Я думаю, что даже президент не может себе позволить одного полного дня отдыха. Страна все равно живет, документы идут. Где-то морозы, где-то жара, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы. Идут доклады, требуют поручений и так далее. Это не прекращается ни днем, ни ночью. Поэтому вот так уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Большая пресс-конференция Владимира Путина

20 декабря 2018 года состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте (подробности)

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