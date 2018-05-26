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Дмитрий Песков: Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи, что я забыл сделать?!

26 мая 2018, 23:09  •  49 • В России

Владимир Путин во сне очень строгий, а овец надо считать, когда не получается заснуть на совещаниях. Об этом и не только рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, состязаясь в юморе с ведущим программы "Международная пилорама" Тиграном Кеосаяном на НТВ.

На вопрос Кеосояна — не надоела ли ему жизнь с постоянными переездами? - Песков ответил, что это невозможно.

- Никакой оскомины это не набивает, хотя это иногда очень тяжело физически, - признался он. - Но это настолько уникальный опыт. Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, географии земного шара. Слетать на четыре часа в Венесуэлу и в тот же день вернуться! Это сутки в самолете! Это уникально. Это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность. Это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, пребывает в эйфории постоянно. Тут об оскомине говорить невозможно.

- Резюме на «Авито» уже разместили? - спросил Кеосоян о кадровой ситуации в администрации.

- Пока еще нет, жду, чтобы ситуация финализировалась, - пошутил в ответ Песков.

- А вы знаете, что такое «Авито»?! - поразился Кеосоян.

- Конечно, старую резину там продаем от авто, - ответил пресс-секретарь.

Когда Кеосоян понял, что его разыграли, он даже расстроился.

- Пресс-секретари никогда не обманывают, - поправил его реплику «обманул, а еще пресс-секретарь» Песков. - Максимум, что я могу себе позволить, это «гнать», сам знаешь, что.

Тут явно была отсылка к реплике Путина про «несет пургу».

Ведущий поинтересовался — правда ли, что Санкт-Петербург был специально выбран для форума потому что так разводят мосты, чтобы «можно было также легко разводить иностранных инвесторов?»

- Отчасти, наверное, конечно, можно highly likely предположить, что это было причиной, - не стал спорить Песков. - Но дело в том, что форум проходит, когда «белые ночи», когда инвесторы не спят, их можно брать теплыми. Никогда не темнеет, спать невозможно. И эта пытка бодрствованием - она приводит к сговорчивости. Сначала вы ограничиваете передвижение, потом пытка отсутствием сна в белые ночи, потом пытка традиционным российским гостеприимством со всеми вытекающими последствиями. И все - подписание контракта. И каждый год, как вы знаете, объем подписанных контрактов растет стремительно.

- Считаете ли овец, когда не получается заснуть на совещаниях? - спросил Кеосоян.

- Овец считаю, когда не получается не засыпать, - ответил Песков. - Считаю про себя громко.

- Путин часто снится?

- Снится, всегда очень страшно, - признался пресс-секретарь президента. - Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Это, знаешь, белая горячка: «а что ты забыл сделать? А-а-а! Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи!»

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