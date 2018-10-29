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Дмитрий Песков: Сверка часов в отношениях России и США - главная цель встречи Путина и Трампа

29 октября 2018, 13:54  •  50 • В России

До встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже остается две недели, обе стороны активно к ней готовятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как идет эта работа.

- Действительно, встреча будет на полях международного мероприятия в Париже - по достигнутой договоренности в ходе пребывания Болтона в Москве, - сказал Песков. - Сейчас уже начинается проработка возможной повестки дня встречи - все технические моменты, место, время и так далее. Поскольку встреча будет происходить на полях большого международного мемориального мероприятия, то ее предстоит вписать в общую канву этого мероприятия. Пока деталей, которыми мы можем поделиться, нет

Пресс-секретарь президента объявил темы, которые предполагается обсудить на встрече.

- У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым можно обмениваться мнениями, - сказал он. - Будут верстаться и предложения по повестке дня, хотя она на таких встречах не может быть полностью фиксированной. По прежнему много вопросов касающихся стратегической стабильности особенно в контексте намерения США выйти из РСМД. Все это и, конечно, российско-американские отношения будут на повестке. Вот эта сверка часов и есть главная цель подобной встречи. Конечно, там изрядное место отводится для тех тем, которые посчитают нужным затронуть сами главы государств.

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