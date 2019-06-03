Дмитрий Песков: США действуют как во времена Дикого Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью программе SophieCo на RT. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты этого разговора.

БОЙКОТИРОВАТЬ ПМЭФ НЕВОЗМОЖНО

- Мы слышали заявление посла США в Москве о том, что он собирается бойкотировать форум. Но это не значит, что так же поступят представители компаний, в том числе американских. Их будет много. Они традиционно участвуют в этом мероприятии и будут продолжать это делать. В общей сложности мы ожидаем около 15 тыс. человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников. Такие форумы нельзя бойкотировать. Нельзя создавать вакуум. Если без тех или иных компаний образуется вакуум, его сразу же заполнят компании из каких-нибудь других стран. И все страны хорошо понимают этот факт. Они проявляют большую осторожность, чтобы на форуме как раз таки не образовался такой вакуум. Они все очень активны, даже проактивны, в том, что касается участия в этом форуме. Он очень интересный, очень репрезентативный. Несмотря на определённые проблемы в международной экономической обстановке, российский рынок по-прежнему очень привлекателен.

ДЕЛО КАЛВИ НА КОНТРОЛЕ У ПУТИНА

- Что касается дела Майкла Калви, это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума. Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение. Мы все знаем его как благонадёжного бизнесмена, приверженца российского рынка. Вы, наверное, слышали: он попросил разрешить ему участвовать в форуме. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит. Пару месяцев назад у Владимира Путина состоялась встреча с представителями деловых кругов Франции. Её участники (среди которых был Патрик Пуянне) поднимали вопрос о судьбе французского гражданина и Майкла Калви. Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения. Не о сути самого дела, а о том, что процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать. Надо дождаться завершения следствия. И если будет доказано, что речь идёт не о коммерческом споре, то всё было сделано правильно. Вот в чём суть. Нужно набраться терпения. И надо понимать, что у прокуроров и следователей должны быть очень веские основания для помещения этих лиц под стражу на период следствия.

- Находится ли это дело Калви под личным контролем Путина?

- Да, конечно. Его информируют, он получает об этом отчёты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон — его надо соблюдать.

СИ ЦЗИНЬПИН ОТКРОЕТ В РОССИИ АВТОЗАВОД

- Конечно, нельзя сказать, что Китай много инвестирует в российскую экономику. Здесь по-прежнему остаётся очень много места для увеличения объёма их инвестиций. И мы надеемся, что со временем так и будет. Китай и Россию связывают очень тесные партнёрские отношения. Наше сотрудничество протекает успешно. Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие — более решительно. Кто-то ждёт, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

РОССИЯ СМОТРИТ В ОБЕ СТОРОНЫ

- Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдёт. Орёл на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток. Такова природа любого измерения в подходе России — будь то политическая, дипломатическая или экономическая деятельность

США ХОТЯ ОСТАНОВИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

- "Северный поток-2" является крупным и очень серьёзным конкурентом для американских производителей и поставщиков газа. Вместо честной конкуренции США предпочитают действовать как во времена Дикого Запада. Просто показывают оружие и говорят: «Нет, нет, европейцы, газ вы будете покупать у нас, и нам неважно, что он обойдётся минимум на 30% дороже российского». Вот как обстоят дела.

МЫ ГОТОВЫ ЖДАТЬ ВСТРЕЧИ С ТРАМПОМ

- С самого начала президентства Трампа Путин выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения и пытаться устранить ущерб, нанесённый Обамой. К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперёд они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать.

Мы видим на повестке дня множество вопросов, стратегических вопросов, которые необходимо решать на уровне двух президентов. На более низком уровне эти проблемы решить невозможно. Так что непроведение встреч нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран. Но мы не можем, как говорится, «быть святее Папы Римского».

РОССИЯ ХОЧЕТ СВОЙ ИНТЕРНЕТ ОТ УГРОЗ

- У нас есть все основания думать, что кто-то может отрезать нас от глобальной инфраструктуры интернета. Против нас направлены американские санкции, мы столкнулись с угрозами со стороны международных торгово-промышленных организаций. Вернее, со стороны американских торговых структур, не международных. С точки зрения международного права их действия можно назвать противозаконными. Вы, может быть, помните, какие потенциальные риски связаны с использованием международных платёжных систем? Тогда были разговоры о том, что Россию могут отключить от международных банковских систем. Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании. Я сейчас говорю о торговой войне между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования.

Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами. Мы видим последствия противозаконных действий. Стоит только посмотреть, что сегодня происходит с Ираном, Китаем, что было предпринято в недавнем прошлом в отношении России. И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится в том числе и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живём в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности.