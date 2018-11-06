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Дмитрий Песков: Сделать в Париже встречу Путина и Трампа затруднительно

06 ноября 2018, 13:39  •  70 • В России

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на полях торжественных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны оказалась фактически отменена. Президенты России и США, как подтвердили обе стороны, не сядут за стол переговоров, а пообщаются всего лишь мельком "на ногах". В понедельник была названа одна из версий такого поворота событий - "Президент Франции попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи".

То есть Эмманюэль Макрон опасается, что мир не заметит его в тени разговора гостей.

Сложно сказать, насколько мнение Макрона авторитетно для президентов России и США, но пресс-секретарь Владимира Путина предпочел на вопрос об этом не отвечать.

- Оставляю это без комментариев, - сказал он журналистам. - В Париже, действительно, будет много глав государств и правительств и очень насыщенная повестка. Пока сошлись, что там затруднительно будет сделать полноценную встречу. На ногах пересекутся и договорятся, когда встретиться, чтобы обстоятельно поговорить.

Теперь "полноформатной" встречи Путина и Трампа придется ждать еще пару недель - до саммита Большой двадцатки в Аргентине.

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