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Дмитрий Песков: Россию не интересует мнение Запада о поправках
03 июля 2020, 14:25 • 157 • В России
Зарубежная критика принятых в России поправок неуместна и не будет рассматриваться. Такое отношение Кремля к высказываниям официальных представителей западных государств высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Мы с этими критическими высказываниями знакомы, но мы не готовы и не будем принимать их во внимание, - сказал Песков журналистам.
Критика поправок не интересует российское государство, которое само решает, как ему быть.
- Россия, безусловно, сохраняла и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, - заявил Песков. - Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь привержена своему собственному суверенитету.
Голосование по поправкам в Конституцию состоялось в России 1 июля, и три четверти пришедших на участки жителей страны высказались за их принятие.
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