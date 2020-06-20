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Дмитрий Песков: Россия никогда не устанет думать о русских за рубежом

20 июня 2020, 16:25  •  85 • В России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью программе «Большая игра» Первого канала. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ПОПРАВКИ СЦЕМЕНТИРУЮТ СТРАНУ

- С моей точки зрения, этот набор поправок - это и есть этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России. Конечно, это не нравится кому-то за рубежом, но им придется, если не с пониманием, то с терпением и с толерантностью это всё принять так, как оно есть

САММИТ БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ ГОТОВИТСЯ

- В ближайшее время провести саммит пятерки Совета безопасности ООН не получится, но подготовка идет. Мы с удовлетворением замечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока, в ближайшей перспективе, ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся и обсудят в том числе и вопросы коллективизма или дефицита коллективизма.

ПУТИН ХОЧЕТ ДОВЕРИТЬ ТРАМПУ

- Мы живем на пороге, когда буквально через несколько месяцев мы с вами можем остаться впервые за долгое время, за несколько десятилетий, мы можем остаться без единого документа, который хоть как-то регулирует зону стабильности. Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. И президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, президент Трамп, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить.

РОССИЯ НЕ БРОСИТ ДОНБАСС

- Россия никогда не устанет думать о благополучии русскоговорящих, находящихся за рубежом. Игнорировать существование Донецкой и Луганской народных республик невозможно. Невозможно говорить, что мы не будем с ними общаться. Россия никогда не устанет думать о русских, никогда не устанет. Об этом неоднократно и президент Путин говорил.

МЫ ГОТОВЫ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ ЭПИДЕМИИ

- Будет ли вторая волна, когда она будет, это непонятно. Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит такой повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности. И руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки.

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