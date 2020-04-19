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Дмитрий Песков: Решение по карантину надо будет принять в течение недели
19 апреля 2020, 15:35 • 18 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принципиальные решения о режиме, в котором будет дальше вестись борьба с коронавирусом, предстоит принять уже на наступающей неделе.
- Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет, - заявил он. - Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели.
Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверно, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме. Предстоит очень сложная комбинация. С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись.
Спикер Кремля рассказал, что в работе Путина мало что изменилось с переходом страны на удаленный режим.
- Система сложная, время авральное, оно требует этого самого ручного управления, - пояснил Песков. - То, что все это в режиме телеконференции, для президента никакой роли не играет, он ежедневно и очень напряженно работает. Это ежедневная тема для президента, я бы сказал - временами даже ежечасная.
Одно из самых сложных решений, которые пришлось брать на себя президенту в последние дни - перенос празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Конечно, президенту, наверняка было непросто принимать такое решение, - рассказал Песков. - Но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей. 9 мая - это святой для всех нас праздник и святой для президента. Несмотря на нынешнюю ситуацию, россияне отметят День Победы. А как же 9 мая не отметить? Это обязательно!
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