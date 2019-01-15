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Дмитрий Песков: Путину не нужен твиттер, чтобы стать ближе к людям

15 января 2019, 11:09  •  52 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью газете "АиФ" , в котором рассказал о деньгах Путина, отношении к соцсетям и кризисе на Украине. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты беседы.

ПУТИН ДЕРЖИТ В РУКАХ ДЕНЬГИ ПАРУ РАЗ В ГОДУ

- Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к России - это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка. Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра. Пару раз в году он пользуется наличными. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться.

УДАЛИТЕ ТЕЛЕГРАМ С ТЕЛЕФОНА

- Сам по себе Telegram — интересное явление. Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство - это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей. И всё это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами. Потому что кроме них мало кто читает Telegram-каналы. Некоторые чиновники, особенно в регионах, склонны относиться к тому, что там написано, очень гипертрофированно. Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают. Путину не нужен твиттер, чтобы стать ближе к людям.

ИНСТАГРАМ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ, КАК SWIFT ИРАНУ

- Я ни разу в жизни не заходил в Facebook, никогда не был в «Одноклассниках», я не знаю, как выглядит «ВКонтакте» изнутри. У меня нет такой потребности, и я не хочу себя заставлять. Но те, кто проводит большую часть своей жизни в соцсетях, действительно во многом рискуют. Сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США вдруг посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы? Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали — и всё. Возьмите Instagram Кадырова, на который вся республика подписана: взяли и заблокировали. Как так? А это так же, как с системой SWIFT. Не нравится Америке, как Иран себя ведет, — отключают там банки от этой системы. А где гарантии, что завтра России не отключат? Или европейцам? И социальные сети, и экономические системы в нынешней системе координат политизируются. Перед отдельным человеком или перед отдельным государством рано или поздно встает вопрос: или ты начинаешь жить под нашу диктовку, или мы тебя заблокируем. В итоге всё упирается в суверенность, личную или государственную.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПУТИН ЗАНЯТ СВОЕЙ СТРАНОЙ

- Прежде всего президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было. Но международные дела тоже, конечно, являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные. Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами, и они постоянно в поле зрения президента.

США ПОПАЛИ В УНИКАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ ВНУТРЕННЕГО РАСКОЛА

- Сговор Путин и Трампа - конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу. Санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его.

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МЫ НЕ СЛЫШИМ НА УКРАИНЕ ТРЕЗВЫХ ГОЛОСОВ

- Дела действительно плохи. По крайней мере, мы не слышим на украинской политической арене голосов, которые призывали бы к трезвости, к тому, чтобы решать накопившиеся проблемы путём диалога, а не путём конфронтации. Для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны. И только тогда, наверное, Киев пойдет на то, чтобы начать реализацию Минских договоренностей: без этого куда-то сдвинуться будет очень тяжело. Но, несмотря на все проблемы, украинцы всё равно остаются для нас очень близким народом, о чём президент неоднократно говорил. Межгосударственные конфликты никоим образом не должны это изменить.

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